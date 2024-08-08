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Dongkuk Steel yeni devralımla yerel boyalı sac sektöründe pazar payını artıracak

Perşembe, 08 Ağustos 2024 14:48:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Dongkuk Steel’in soğuk rulo sac üretiminde faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Dongkuk Coated Metal Co. (Dongkuk CM), yerel boyalı sac üreticisi Aju Steel Co.’yu 128,5 milyar KRW (93,4 milyon $) karşılığında devralmak üzere anlaşmaya vardı.

Bu yılın Aralık ayında tamamlanması beklenen devralım işlemlerinin ardından Dongkuk CM’nin yıllık 1,23 milyon mt kapasitesi ile dünyanın en büyük boyalı sac üreticisi konumuna geleceği ve yerel pazar payını %29,7’den %34,4’e çıkaracağı ifade edildi.

Öte yandan kapasitesi yıllık 280.000 mt seviyesinde yer alan Aju Steel’in Güney Kore’nin en büyük dördüncü boyalı sac üreticisi olduğuna da dikkat çekildi.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Devralım 

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