 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ann...

Ann Joo, Southern Steel planının iptal edilmesinin ardından çelik birimlerini Green Esteel’e satacağını açıkladı

Pazartesi, 25 Mayıs 2026 11:41:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Malezya merkezli yatırım holdingi Ann Joo Resources Berhad, bazı çelik üretim tesislerini Southern Steel Berhad’a devretmeye yönelik daha önceki planını durdurduğunu ve bunun yerine çelik üreticisi Ann Joo Steel Berhad’daki tüm hisselerini Singapur merkezli Green Esteel Pte Ltd’ye satacağını açıkladı.

Ann Joo tarafından yapılan açıklamaya göre şirket 27 Mart 2026 tarihinde Southern Steel ile imzalanan önceki anlaşmanın karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından Green Esteel ile şartlı satış ve satın alma anlaşması imzaladı. Ann Joo, satışın ham çelik, ticari profil ve uzun çelik üretim tesislerini kapsayan çelik üretim faaliyetlerinden çıkma ve son kullanıcılara yönelik çelik faaliyetlerine odaklanma planını desteklediğini belirtti.

Anlaşma kapsamında Green Esteel, 612,99 milyon adi hisseden oluşan Ann Joo Steel Berhad’ın %100’ünü ve şirketin bağlı ortaklığı Ann Joo Integrated Steel’i devralacak. Satışa, Selama, Perak’ta bulunan üç parsel arazi ve Province Wellesley South, Penang’da bulunan bir parsel arazi ile bunların üzerinde yer alan tüm yapısal binalar dahil olmak üzere belirli gayrimenkul varlıkları dahil edilmeyecek.

İşlemin tamamlanmasının ardından Ann Joo Steel Berhad ve Ann Joo Integrated Steel, Ann Joo’nun bağlı ortaklıkları olmaktan çıkacak ve Green Esteel’in tamamına sahip olduğu birimler haline gelecek. Ann Joo satışın ardından herhangi bir koşullu yükümlülüğü veya kurumsal garantisi kalmayacağını ifade etti.

2007 yılında kurulan Ann Joo Integrated Steel, demir, çelik ve ilgili ürünlerin üretimi ve ticaretiyle ilgilenmekte olup 2011 yılında devreye alınan yıllık 500.000 mt kapasiteli bir demir üretim tesisine sahip. 1961 yılında kurulan ve daha önce Malayawata Steel Berhad olarak bilinen Ann Joo Steel Berhad ise yıllık 820.000 mt kapasiteli elektrik ark ocağı tesisi ve toplam yıllık 650.000 mt kapasiteli üç haddehaneyle uzun mamul üretimi yapıyor.


Etiketler: Malezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

Benzer Haber ve Analizler

Singapurlu Esteel, Southern Steel Berhad’ın çoğunluk hissesini satın alacak

13 Eyl | Çelik Haberler

Malezyalı Ann Joo tel üreticisinden %51 hisse satın aldı

23 Haz | Çelik Haberler

Southern Steel ve Ann Joo ortaklık planlarından vazgeçti

28 May | Çelik Haberler

Sumitomo Malezya’daki konumunu güçlendirmek için Sumiputeh Steel Centre’ın hisselerinin tamamını aldı

17 Oca | Çelik Haberler

Nippon Steel, Malezyalı şirket N-EGALV’ın çoğunluk hissesini aldı

07 Nis | Çelik Haberler

Nippon Steel Malezyalı E-Galv Steel’de hisse devralıyor

18 Ara | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 26 Mayıs 2026

26 May | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı kütük fiyatları kömür madenlerindeki büyük ölçekli üretim duruşlarına rağmen gevşedi

26 May | Uzun Ürünler ve Kütük

BHP artan maliyetler ve zayıf ekonomik koşullar nedeniyle Pilbara demir cevheri karbonsuzlaşma projesini iptal etti

26 May | Çelik Haberler

Önde gelen AB’li ülkeler Çin’e karşı daha katı ticaret politikası istiyor

26 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis