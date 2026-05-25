Ann Joo, Southern Steel planının iptal edilmesinin ardından çelik birimlerini Green Esteel’e satacağını açıkladı

Malezya merkezli yatırım holdingi Ann Joo Resources Berhad, bazı çelik üretim tesislerini Southern Steel Berhad’a devretmeye yönelik daha önceki planını durdurduğunu ve bunun yerine çelik üreticisi Ann Joo Steel Berhad’daki tüm hisselerini Singapur merkezli Green Esteel Pte Ltd’ye satacağını açıkladı.

Ann Joo tarafından yapılan açıklamaya göre şirket 27 Mart 2026 tarihinde Southern Steel ile imzalanan önceki anlaşmanın karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından Green Esteel ile şartlı satış ve satın alma anlaşması imzaladı. Ann Joo, satışın ham çelik, ticari profil ve uzun çelik üretim tesislerini kapsayan çelik üretim faaliyetlerinden çıkma ve son kullanıcılara yönelik çelik faaliyetlerine odaklanma planını desteklediğini belirtti.

Anlaşma kapsamında Green Esteel, 612,99 milyon adi hisseden oluşan Ann Joo Steel Berhad’ın %100’ünü ve şirketin bağlı ortaklığı Ann Joo Integrated Steel’i devralacak. Satışa, Selama, Perak’ta bulunan üç parsel arazi ve Province Wellesley South, Penang’da bulunan bir parsel arazi ile bunların üzerinde yer alan tüm yapısal binalar dahil olmak üzere belirli gayrimenkul varlıkları dahil edilmeyecek.

İşlemin tamamlanmasının ardından Ann Joo Steel Berhad ve Ann Joo Integrated Steel, Ann Joo’nun bağlı ortaklıkları olmaktan çıkacak ve Green Esteel’in tamamına sahip olduğu birimler haline gelecek. Ann Joo satışın ardından herhangi bir koşullu yükümlülüğü veya kurumsal garantisi kalmayacağını ifade etti.

2007 yılında kurulan Ann Joo Integrated Steel, demir, çelik ve ilgili ürünlerin üretimi ve ticaretiyle ilgilenmekte olup 2011 yılında devreye alınan yıllık 500.000 mt kapasiteli bir demir üretim tesisine sahip. 1961 yılında kurulan ve daha önce Malayawata Steel Berhad olarak bilinen Ann Joo Steel Berhad ise yıllık 820.000 mt kapasiteli elektrik ark ocağı tesisi ve toplam yıllık 650.000 mt kapasiteli üç haddehaneyle uzun mamul üretimi yapıyor.