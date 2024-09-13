Singapurlu Esteel, Southern Steel Berhad’ın çoğunluk hissesini satın alacak

Singapur merkezli Esteel, yeni bir alımla Malezya piyasasındaki varlığını genişletmeye devam ediyor. Malezya merkezli çelik üreticisi Southern Steel Berhad, Esteel’e %50,1 hisse ihraç etmek üzere bağlayıcı olmayan bir ön protokol imzaladığını açıkladı. Hisse başına 0,42 MYR değerindeki söz konusu hisse ihracı, Esteel’e şirket üzerinde kontrol veriyor.

Southern Steel, bu hisse ihracıyla bankadan kredi alma gibi geleneksel yöntemlere kıyasla daha verimli ve uygun maliyetli fon temin etmeyi hedefliyor. Southern Steel’in operasyonel kapasitesini artırması beklenen bu anlaşmayla, Esteel ve bağlı kuruluşlarının Southern Steel’de kalan hisselerin tamamını satın alması gerekecek.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere iki yıl önce Esteel yıllık 900.000 mt sıcak briketlenmiş demir üretim kapasitesine sahip olan Malezya merkezli Antara Steel Mills’i 165,63 milyon $’a satın almıştı.