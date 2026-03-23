Nippon Steel, US Steel devralımında kullandığı köprü kredi için 5,6 milyar $ finansman sağladı

Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, US Steel devralımını finanse etmek için kullandığı köprü kredinin geri ödenmesi amacıyla yaklaşık 900 milyar JPY (5,64 milyar $) tutarında finansman aldığını duyurdu.

Söz konusu finansmanın, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) liderliğindeki önde gelen yerel bankaların katılımıyla gerçekleştirilen ortak finansman yapısı kapsamında temin edildiği bildirildi.

Köprü kredinin refinansmanı tamamlandı

Şirket, toplam yaklaşık 2 trilyon JPY (12,54 milyar $) tutarındaki köprü kredinin tamamının farklı finansman araçlarının birleşimiyle geri ödendiğini belirtti.

JBIC destekli finansmanın yanı sıra şirket, 2025’in Eylül ayında 500 milyar JPY tutarında ikincil kredi sağladığını, aynı zamanda bu yılın Mart ayında vadeleri 2029 ve 2031’de sona erecek avro cinsinden dönüştürülebilir tahviller ihraç ettiğini ifade etti.

Bu adımlarla Nippon Steel, kısa vadeli köprü finansmandan çıkarak satın alım için kalıcı finansman yapısına geçişi tamamlamış olduğunu aktardı.

ABD pazarında stratejik genişleme

Devralımın ardından Nippon Steel, yüksek kaliteli çelik ürünleri için dünyanın en büyük pazarı olan ABD’de entegre bir üretim platformu oluşturduğuna dikkat çekti.

Şirket uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında 2028 yılının sonuna kadar US Steel operasyonlarına yaklaşık 11 milyar $ yatırım yapmayı planladığına, aynı zamanda gelişmiş üretim süreçleri, ekipman ve ürün teknolojilerini transfer ederek US Steel’in rekabet gücünü artırmayı hedeflediğine dikkat çekti.

Nippon Steel, bu yatırımların 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık 3 milyar $ seviyesinde katkı sağlamasını ve yüksek kaliteli çelik pazarındaki konumunu desteklemesini beklediğini dile getirdi.