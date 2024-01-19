İtalya’nın AB dışı ülkelerle çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Kasım döneminde önceki dönemleri takip etti

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre İtalya'nın AB dışındaki ülkeler (İngiltere hariç) ile yaptığı çelik ticareti Ocak-Kasım döneminde önceki dönemlerde görülen hareketleri takip etti ve ithalatta hafif bir düşüş görülürken ihracat yükseldi.
İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %1,9 düşüşle 10,1 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %4,9 artışla 3,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde ülkenin AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %13,6 düşüş yaşarken yassı mamul ithalatı %2,3 geriledi. İnşaat demiri ithalatı geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında %25 artarken dikişsiz boru ithalatı %30,9 yükseldi. Yarı mamuller hariç olmak üzere dövme çubuk ithalatı ise %160,6 artış gösterdi. Filmaşin ithalatı yıllık %24,7 düşüşle 324.000 mt seviyesine geriledi. Ülke %40,2 daha az soğuk sac ithal ederken krom sac ve organik kaplamalı sac ithalatı %44 düştü. Soğuk rulo şerit ithalatı ise %40 gerileme kaydetti.
Öte yandan İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatı söz konusu dönemde yıllık %28 ve yassı mamul ihracatı yıllık %1,5 artış gösterdi. Ray ihracatı %121,4 artarken paralel flanş ihracatı %120, diğer profillerin ihracatı ise %242,9 artış gösterdi. İnşaat demiri ve filmaşin ihracatı sırasıyla %48,3 ve %31,9 artış kaydetti. Krom sac ihracatı %80 gerilerken kaynaklı boru ihracatı %9,8 düşüşle 295.000 mt seviyesinde kaydedildi.
Aynı ayda birincil imalat ürünleri ithalatı yıllık %16,7 artarken ihracatı ise yıllık %4,1 geriledi. İkincil imalat ürünleri segmentinde ise ithalat %19,6 ihracat ise %2,2 düşüş kaydetti.
İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:
|
Ürünler
|
İthalat
|
İhracat
|
Fark
|
Ocak-Kasım 2022
|
Ocak-Kasım 2023
|
Değişim (%)
|
Ocak-Kasım 2022
|
Ocak-Kasım 2023
|
Değişim (%)
|
Ocak-Kasım 2022
|
Ocak-Kasım 2023
|
İngot ve yarı ürünler
|
10.161
|
9.988
|
-1,7
|
2.744
|
2.889
|
5,3
|
-7.417
|
-7.099
|
648
|
560
|
-13,6
|
557
|
713
|
28
|
-91
|
153
|
6.375
|
6.231
|
-2,3
|
718
|
729
|
1,5
|
-5.657
|
-5.502
|
Birincil imalat ürünleri
|
449
|
524
|
16,7
|
1.261
|
1.209
|
-4,1
|
812
|
685
|
İkincil imalat ürünleri (**)
|
107
|
86
|
-19,6
|
135
|
132
|
-2,2
|
28
|
46
|
TOPLAM
|
10.268
|
10.074
|
-1,9
|
2.879
|
3.021
|
4,9
|
-7.389
|
-7.053
(*) Ağır yapısal şekiller ve iskelet malzemeleri, kaynaklı profil, boru bağlantı elemanları, flanş, baklavalı sac, iri taneli kum ve toz