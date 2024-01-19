İtalya’nın AB dışı ülkelerle çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Kasım döneminde önceki dönemleri takip etti

Cuma, 19 Ocak 2024 13:19:24 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre İtalya'nın AB dışındaki ülkeler (İngiltere hariç) ile yaptığı çelik ticareti Ocak-Kasım döneminde önceki dönemlerde görülen hareketleri takip etti ve ithalatta hafif bir düşüş görülürken ihracat yükseldi.

İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %1,9 düşüşle 10,1 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %4,9 artışla 3,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde ülkenin AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %13,6 düşüş yaşarken yassı mamul ithalatı %2,3 geriledi. İnşaat demiri ithalatı geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında %25 artarken dikişsiz boru ithalatı %30,9 yükseldi. Yarı mamuller hariç olmak üzere dövme çubuk ithalatı ise %160,6 artış gösterdi. Filmaşin ithalatı yıllık %24,7 düşüşle 324.000 mt seviyesine geriledi. Ülke %40,2 daha az soğuk sac ithal ederken krom sac ve organik kaplamalı sac ithalatı %44 düştü. Soğuk rulo şerit ithalatı ise %40 gerileme kaydetti.

Öte yandan İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatı söz konusu dönemde yıllık %28 ve yassı mamul ihracatı yıllık %1,5 artış gösterdi. Ray ihracatı %121,4 artarken paralel flanş ihracatı %120, diğer profillerin ihracatı ise %242,9 artış gösterdi. İnşaat demiri ve filmaşin ihracatı sırasıyla %48,3 ve %31,9 artış kaydetti. Krom sac ihracatı %80 gerilerken kaynaklı boru ihracatı %9,8 düşüşle 295.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda birincil imalat ürünleri ithalatı yıllık %16,7 artarken ihracatı ise yıllık %4,1 geriledi. İkincil imalat ürünleri segmentinde ise ithalat %19,6 ihracat ise %2,2 düşüş kaydetti.

İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Ürünler İthalat İhracat Fark Ocak-Kasım 2022 Ocak-Kasım 2023 Değişim (%) Ocak-Kasım 2022 Ocak-Kasım 2023 Değişim (%) Ocak-Kasım 2022 Ocak-Kasım 2023 İngot ve yarı ürünler 10.161 9.988 -1,7 2.744 2.889 5,3 -7.417 -7.099 Uzun ürünler 648 560 -13,6 557 713 28 -91 153 Yassı ürünler 6.375 6.231 -2,3 718 729 1,5 -5.657 -5.502 Birincil imalat ürünleri 449 524 16,7 1.261 1.209 -4,1 812 685 İkincil imalat ürünleri (**) 107 86 -19,6 135 132 -2,2 28 46 TOPLAM 10.268 10.074 -1,9 2.879 3.021 4,9 -7.389 -7.053

(*) Ağır yapısal şekiller ve iskelet malzemeleri, kaynaklı profil, boru bağlantı elemanları, flanş, baklavalı sac, iri taneli kum ve toz