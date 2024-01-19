﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İtalya’nın AB dışı ülkelerle çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Kasım döneminde önceki dönemleri takip etti

Cuma, 19 Ocak 2024 13:19:24 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre İtalya'nın AB dışındaki ülkeler (İngiltere hariç) ile yaptığı çelik ticareti Ocak-Kasım döneminde önceki dönemlerde görülen hareketleri takip etti ve ithalatta hafif bir düşüş görülürken ihracat yükseldi.

İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %1,9 düşüşle 10,1 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %4,9 artışla 3,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde ülkenin AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %13,6 düşüş yaşarken yassı mamul ithalatı %2,3 geriledi. İnşaat demiri ithalatı geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında %25 artarken dikişsiz boru ithalatı %30,9 yükseldi. Yarı mamuller hariç olmak üzere dövme çubuk ithalatı ise %160,6 artış gösterdi. Filmaşin ithalatı yıllık %24,7 düşüşle 324.000 mt seviyesine geriledi. Ülke %40,2 daha az soğuk sac ithal ederken krom sac ve organik kaplamalı sac ithalatı %44 düştü. Soğuk rulo şerit ithalatı ise %40 gerileme kaydetti. 

Öte yandan İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatı söz konusu dönemde yıllık %28 ve yassı mamul ihracatı yıllık %1,5 artış gösterdi. Ray ihracatı %121,4 artarken paralel flanş ihracatı %120, diğer profillerin ihracatı ise %242,9 artış gösterdi. İnşaat demiri ve filmaşin ihracatı sırasıyla %48,3 ve %31,9 artış kaydetti. Krom sac ihracatı %80 gerilerken kaynaklı boru ihracatı %9,8 düşüşle 295.000 mt seviyesinde kaydedildi. 

Aynı ayda birincil imalat ürünleri ithalatı yıllık %16,7 artarken ihracatı ise yıllık %4,1 geriledi. İkincil imalat ürünleri segmentinde ise ithalat %19,6 ihracat ise %2,2 düşüş kaydetti.   

İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:   

Ürünler   

İthalat   

İhracat   

Fark   

Ocak-Kasım 2022   

Ocak-Kasım 2023   

Değişim (%)   

Ocak-Kasım 2022   

Ocak-Kasım 2023   

Değişim (%)   

Ocak-Kasım 2022   

Ocak-Kasım 2023   

İngot ve yarı ürünler   

10.161  

9.988  

-1,7  

2.744  

2.889  

5,3  

-7.417  

-7.099  

Uzun ürünler   

648  

560  

-13,6  

557  

713  

28  

-91  

153  

Yassı ürünler   

6.375  

6.231  

-2,3  

718  

729  

1,5  

-5.657  

-5.502  

Birincil imalat ürünleri   

449  

524  

16,7  

1.261  

1.209  

-4,1  

812  

685  

İkincil imalat ürünleri (**)   

107  

86  

-19,6  

135  

132  

-2,2  

28  

46  

TOPLAM   

10.268  

10.074  

-1,9  

2.879  

3.021  

4,9  

-7.389  

-7.053  

(*) Ağır yapısal şekiller ve iskelet malzemeleri, kaynaklı profilboru bağlantı elemanları, flanş, baklavalı sac, iri taneli kum ve toz 


Etiketler: Kaplamalı Levha İnşaat Demiri Filmaşin Profil Soğuk Sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler İtalya Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin çelik ihracatındaki gerileme eylülün ilk yarısında da sürdü

17 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi son üç aydır düşüşte

17 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın mayıs ayı ham çelik üretimi son 19 ayın zirvesinde

18 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ithalatı Mart ayında %12 düştü

24 Nis | Çelik Haberler

Kasım'da Çin çelik ihracatında en fazla filmaşin ve inşaat demiri düştü

27 Ara | Çelik Haberler

Çin'de ham çelik üretim artışı Kasım'da son 7 yılın en düşük seviyesinde

17 Ara | Çelik Haberler

Çin'in çelik ihracat pazarı ABD'den AB'ye kaydı

22 Eki | Çelik Haberler

Çin'in günlük çelik üretimi Temmuz ayında düştü

15 Ağu | Çelik Haberler

Çin'in Mayıs ayı işlenmiş çelik ithalat ve ihracatının ayrıntıları

02 Tem | Çelik Haberler

Süregelen üretim artışı piyasalar için tehdit oluşturuyor

13 Haz | Çelik Haberler