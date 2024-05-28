İtalya’nın AB dışı ülkelerle çelik ithalatı ilk çeyrekte arttı, ihracatı düştü

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak-Mart döneminde İtalya'nın AB dışındaki ülkeler (İngiltere hariç) ile yaptığı çelik ihracatı düşüş kaydederken, ithalat hafifçe yükseldi.
Söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı yıllık %4,4 artışla 2,46 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %11,3 düşüşle 779.000 mt seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Mart döneminde ülkenin AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %35,4 düşerken, yassı mamul ithalatı %9,8 artış gösterdi. İnşaat demiri, filmaşin ve ticari profil ithalatı söz konusu dönemde sırasıyla %57,1, %24,2 ve %58,2 gerilerken, paralel flanş profil ithalatı yıllık %100 artışla 100.000 mt’dan 200.000 mt’a, diğer profil ithalatı ise yıllık %200 artışla 100.000 mt’dan 300.000 mt’a yükseldi. Son olarak ülkenin AB dışı ülkelerden dövme çubuk (yarı mamuller hariç) ve soğuk çubuk ile profil ithalatı sırasıyla yıllık %77,8 ve %40 düşüş gösterdi.
Öte yandan söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatı yıllık %21,3 gerilerken, yassı mamul ihracatı yıllık %6,1 yükseldi. Rulo, diğer profiller ve elektro galvanizli sac ihracatı sırasıyla yıllık %72,7, %40 ve %50 arttı. Bunun yanı sıra gemi levhası, inşaat demiri, filmaşin ve teneke levha ihracatı yine sırasıyla yıllık %66,7, %29,8, %31,9 ve %50 düşüş kaydetti.
Yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin birincil imalat ürünleri ithalatı ve ihracatı sırasıyla %22,3 ve %16,7 gerilerken, ikincil imalat ürünleri ithalatı %4,8 düşüş ve ihracatı %2,8 artış gösterdi.
İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:
|
Ürünler
|
İthalat
|
İhracat
|
Fark
|
Ocak-Mart 2023
|
Ocak-Mart 2024
|
Değişim (%)
|
Ocak-Mart 2023
|
Ocak-Mart 2024
|
Değişim (%)
|
Ocak-Mart 2023
|
Ocak-Mart 2024
|
İngot ve yarı ürünler
|
619
|
682
|
10,2
|
68
|
58
|
-14,7
|
-551
|
-624
|
178
|
115
|
-35,4
|
202
|
159
|
-21,3
|
24
|
44
|
1.397
|
1.649
|
4,7
|
414
|
384
|
-7,2
|
-1.185
|
-1.309
|
Birincil imalat ürünleri
|
148
|
115
|
-22,3
|
360
|
300
|
-16,7
|
212
|
185
|
İkincil imalat ürünleri (**)
|
21
|
20
|
-4,8
|
36
|
37
|
2,8
|
15
|
17
|
TOPLAM
|
1.622
|
1.762
|
8,6
|
512
|
475
|
-7,2
|
-1.110
|
-1.287
(*) Ağır yapısal şekiller ve iskelet malzemeleri, kaynaklı profil, boru bağlantı elemanları, flanş, baklavalı sac, iri taneli kum ve toz