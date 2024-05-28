İtalya’nın AB dışı ülkelerle çelik ithalatı ilk çeyrekte arttı, ihracatı düştü

Salı, 28 Mayıs 2024 15:12:48 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak-Mart döneminde İtalya'nın AB dışındaki ülkeler (İngiltere hariç) ile yaptığı çelik ihracatı düşüş kaydederken, ithalat hafifçe yükseldi.

Söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı yıllık %4,4 artışla 2,46 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %11,3 düşüşle 779.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde ülkenin AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %35,4 düşerken, yassı mamul ithalatı %9,8 artış gösterdi. İnşaat demiri, filmaşin ve ticari profil ithalatı söz konusu dönemde sırasıyla %57,1, %24,2 ve %58,2 gerilerken, paralel flanş profil ithalatı yıllık %100 artışla 100.000 mt’dan 200.000 mt’a, diğer profil ithalatı ise yıllık %200 artışla 100.000 mt’dan 300.000 mt’a yükseldi. Son olarak ülkenin AB dışı ülkelerden dövme çubuk (yarı mamuller hariç) ve soğuk çubuk ile profil ithalatı sırasıyla yıllık %77,8 ve %40 düşüş gösterdi.

Öte yandan söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatı yıllık %21,3 gerilerken, yassı mamul ihracatı yıllık %6,1 yükseldi. Rulo, diğer profiller ve elektro galvanizli sac ihracatı sırasıyla yıllık %72,7, %40 ve %50 arttı. Bunun yanı sıra gemi levhası, inşaat demiri, filmaşin ve teneke levha ihracatı yine sırasıyla yıllık %66,7, %29,8, %31,9 ve %50 düşüş kaydetti.

Yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin birincil imalat ürünleri ithalatı ve ihracatı sırasıyla %22,3 ve %16,7 gerilerken, ikincil imalat ürünleri ithalatı %4,8 düşüş ve ihracatı %2,8 artış gösterdi.

İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Ürünler İthalat İhracat Fark Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 Değişim (%) Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 Değişim (%) Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 İngot ve yarı ürünler 619 682 10,2 68 58 -14,7 -551 -624 Uzun ürünler 178 115 -35,4 202 159 -21,3 24 44 Yassı ürünler 1.397 1.649 4,7 414 384 -7,2 -1.185 -1.309 Birincil imalat ürünleri 148 115 -22,3 360 300 -16,7 212 185 İkincil imalat ürünleri (**) 21 20 -4,8 36 37 2,8 15 17 TOPLAM 1.622 1.762 8,6 512 475 -7,2 -1.110 -1.287

(*) Ağır yapısal şekiller ve iskelet malzemeleri, kaynaklı profil, boru bağlantı elemanları, flanş, baklavalı sac, iri taneli kum ve toz