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İtalya’nın AB dışı ülkelerle çelik ithalatı ilk çeyrekte arttı, ihracatı düştü

Salı, 28 Mayıs 2024 15:12:48 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak-Mart döneminde İtalya'nın AB dışındaki ülkeler (İngiltere hariç) ile yaptığı çelik ihracatı düşüş kaydederken, ithalat hafifçe yükseldi.

Söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı yıllık %4,4 artışla 2,46 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %11,3 düşüşle 779.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde ülkenin AB dışı ülkelerden uzun mamul ithalatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %35,4 düşerken, yassı mamul ithalatı %9,8 artış gösterdi. İnşaat demiri, filmaşin ve ticari profil ithalatı söz konusu dönemde sırasıyla %57,1, %24,2 ve %58,2 gerilerken, paralel flanş profil ithalatı yıllık %100 artışla 100.000 mt’dan 200.000 mt’a, diğer profil ithalatı ise yıllık %200 artışla 100.000 mt’dan 300.000 mt’a yükseldi. Son olarak ülkenin AB dışı ülkelerden dövme çubuk (yarı mamuller hariç) ve soğuk çubuk ile profil ithalatı sırasıyla yıllık %77,8 ve %40 düşüş gösterdi.

Öte yandan söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatı yıllık %21,3 gerilerken, yassı mamul ihracatı yıllık %6,1 yükseldi. Rulo, diğer profiller ve elektro galvanizli sac ihracatı sırasıyla yıllık %72,7, %40 ve %50 arttı. Bunun yanı sıra gemi levhası, inşaat demiri, filmaşin ve teneke levha ihracatı yine sırasıyla yıllık %66,7, %29,8, %31,9 ve %50 düşüş kaydetti.

Yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin birincil imalat ürünleri ithalatı ve ihracatı sırasıyla %22,3 ve %16,7 gerilerken, ikincil imalat ürünleri ithalatı %4,8 düşüş ve ihracatı %2,8 artış gösterdi.

İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:  

Ürünler   

İthalat   

İhracat   

Fark   

Ocak-Mart 2023   

Ocak-Mart 2024   

Değişim (%)   

Ocak-Mart 2023   

Ocak-Mart 2024   

Değişim (%)   

Ocak-Mart 2023   

Ocak-Mart 2024   

İngot ve yarı ürünler   

619

682

10,2

68

58

-14,7

-551

-624

Uzun ürünler   

178

115

-35,4

202

159

-21,3

24

44

Yassı ürünler   

1.397

1.649

4,7

414

384

-7,2

-1.185

-1.309

Birincil imalat ürünleri   

148

115

-22,3

360

300

-16,7

212

185

İkincil imalat ürünleri (**)   

21

20

-4,8

36

37

2,8

15

17

TOPLAM   

1.622

1.762

8,6

512

475

-7,2

-1.110

-1.287

(*) Ağır yapısal şekiller ve iskelet malzemeleri, kaynaklı profilboru bağlantı elemanları, flanş, baklavalı sac, iri taneli kum ve toz 


Etiketler: Levha Profil İnşaat Demiri Filmaşin Ticari Profil Gemi Levhası Uzun Ürünler Yassı Ürünler İtalya Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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