Assofermet: İtalya çelik piyasası yeni yıla 2024’ün sonuna paralel başladı

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in aylık raporunda 2025 yılının ilk haftasında küresel piyasada yassı mamul fiyatlarının, 2024 yılının sonunda kaydedilene benzer, yatay bir trend izlediği bildirildi. Avrupa’da talep, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde süregelen kriz nedeniyle cansız kaldı. Ancak Avrupalı çelik üreticileri üretim maliyetlerinin arttığını belirterek fiyatlarını yükseltti. Söz konusu fiyat artışlarına koruma önlemleri, antidamping vergisi ve telafi edici vergiler gibi birçok ticaret engeli nedeniyle alıcıların ithal alımlara yönelik ilgisinin azalması destek oldu.

Paslanmaz yassı mamullere bakıldığında Assofermet, alımlardaki keskin düşüşün Avrupa sanayinin zayıf bir performans göstermesinden kaynaklandığını belirtti. Talebin en azından birinci çeyrek boyunca cansız seyretmesi bekleniyor ve şu anda iyileşme sinyalleri görülmüyor.

Depolarda bulunan ürünler çoğunlukla 2024 yılında tamamlanan siparişlerden oluşuyor. Devam eden küresel ekonomik belirsizlikler ve Fransa, Almanya ile İtalya gibi önemli ülkelerdeki kriz, piyasayı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birlik, “Yassı mamullerde satış tonajları en büyük düşüşünü görürken, uzun mamul satışlarında da ortalama fiyatlar (ve dolayısıyla ciro) sert bir düşüş kaydetti,” ifadelerini kullandı.

Teneke levha piyasasına bakıldığında, Çin’den ithal söz konusu ürünlere %14-62 arasında değişen oranlarda geçici vergiler getirildi. Aylardır beklenen bu vergilerle, tarihsel olarak normalin üzerinde yer alan ithalatın etkisinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Buna ek olarak birliğe göre, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin kotalarını aşması, vergi oranlarının artırılmasına yol açabilir.