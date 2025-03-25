Assofermet: Hurdanın AB içinde tutulması geri dönüşüm sektörünün döngüselliğine zarar verecek

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, hurdanın Avrupa Birliği içinde tutulmasına karşı olduğunu ifade etti.

AB Komisyonunun 19 Mart’ta sunduğu Çelik ve Metaller Eylem Planı’na göre bu yılın üçüncü çeyreğine kadar hurda akışının Avrupa Birliği dışına çıkmaması için sınırlama önlemleri getirilecek. Avrupa’daki hurda talebinin mevcut hurda bulunabilirliğinden düşük olduğunu kabul eden birlik, söz konusu planın yine de hurda arzı fazlasını AB sınırları içinde tutacağını ifade etti.

Hurda ihracatının halihazırda Atık Sevkiyat Yönetmeliği'yle kısıtlanmaya çalışıldığını hatırlatan Assofermet, Avrupa’da her yıl üretilen hurdanın %20’sinin bölge dışına ihraç edilmesinin, AB imalat sektöründeki yapısal sorunlar nedeniyle bölgedeki hurda talebinin arzdan düşük olmasından kaynaklandığını belirtti.

Ayrıca SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Assofermet, eylem planının eksik olduğunu ve üretime çok fazla odaklandığını, iç piyasada çelik ile alüminyum tüketimini ve üretimi teşvik etmeyi hedefleyen önlemler içermediğini ifade etmişti.

Birlik, “AB çelik sektörü tarafından tüketilemeyen hurda arzı fazlasının bölgede tutulmasının, geri dönüşüm sektörünün çökmesine ve istihdam kaybına yol açacağını, çevre üzerinde olumsuz etki yaratacağını” dile getirdi.

Assorfermet, söz konusu planın döngüsel ekonomiyi ve Avrupa çelik sektörünün rekabet gücünü desteklemek amacıyla araştırma ve geliştirmeye, enerji maliyetlerinin düşürülmesine, endüstriyel ürünlerde ve kamu projelerinde geri dönüştürülmüş ürün kullanımına ilişkin kuralların getirilmesine yönelik önlemlerle gözden geçirilmesini ve entegre edilmesini umuyor.