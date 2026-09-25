İtalya'nın çelik ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %7,8 düştü, yassı ve uzun mamul ithalatı azaldı

İtalya, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde toplam 5,78 milyon mt yassı mamul ve uzun mamul ithal etti. Söz konusu seviye, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 6,27 milyon mt'a kıyasla %7,8 düştü. İthalatın değeri ise 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 4,51 milyar € seviyesine kıyasla %9,3 düşüşle 4,09 milyar € seviyesine geriledi.
Söz konusu dönemde yassı mamul ithalatı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 5,29 milyon mt'a kıyasla %5,8 düşüşle 4,98 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yassı mamul ithalatının değeri, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 3,74 milyar € seviyesine kıyasla %8,1 azalarak 3,44 milyar € seviyesine indi. Yassı mamul ithalatının metrik ton başına ortalama değeri de 2025 yılının ilk yedi ayında kaydedilen yaklaşık 707€/mt seviyesine kıyasla %2,4 düşüşle 690€/mt seviyesine indi.
Bu yılın ilk yedi ayında İtalya'nın uzun mamul ithalatı, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde kaydedilen 979.345 mt seviyesine kıyasla %18,7 düşüşle 795.747 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 772,8 milyon € seviyesine kıyasla %15,4 düşüşle 653,6 milyon € seviyesine geriledi. Öte yandan uzun mamul ithalatının metrik ton başına ortalama değeri, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 789€/mt seviyesine kıyasla %4,1 artışla yaklaşık 821€/mt'a çıktı.
İtalya'nın bu yılın Ocak-Temmuz dönemindeki en büyük beş yassı mamul tedarikçisi şu şekilde:
|Ülke
|Ocak-Temmuz 2025 (mt)
|Ocak-Temmuz 2026 (mt)
|Yıllık değişim
|Almanya
|556.872
|673.989
|+%21
|Türkiye
|631.682
|565.255
|-%10,5
|Fransa
|393.463
|421.828
|+%7,2
|Güney Kore
|599.056
|414.799
|-%30,8
|Hindistan
|231.764
|367.487
|+%58,6
İtalya'nın bu yılın Ocak-Temmuz dönemindeki en büyük beş uzun mamul tedarikçisi şu şekilde:
|Ülke
|Ocak-Temmuz 2025 (mt)
|Ocak-Temmuz 2026 (mt)
|Yıllık değişim
|İspanya
|208.454
|167.405
|-%19,7
|Almanya
|160.111
|132.277
|-%17,4
|Çin
|93.563
|74.480
|-%20,4
|Çek Cumhuriyeti
|77.188
|70.997
|-%8
|Fransa
|56.870
|57.264
|+%0,7
SteelOrbis'in İtalya'nın ithalatına ilişkin Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat'ın verilerini baz alan analizi, yassı mamuller için HS 7208-7212 ve uzun mamuller için HS 7213-7217 kodlarını kapsıyor.