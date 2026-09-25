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İtalya'nın çelik ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %7,8 düştü, yassı ve uzun mamul ithalatı azaldı

Cuma, 25 Eylül 2026 14:01:27 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde toplam 5,78 milyon mt yassı mamul ve uzun mamul ithal etti. Söz konusu seviye, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 6,27 milyon mt'a kıyasla %7,8 düştü. İthalatın değeri ise 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 4,51 milyar € seviyesine kıyasla %9,3 düşüşle 4,09 milyar € seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde yassı mamul ithalatı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 5,29 milyon mt'a kıyasla %5,8 düşüşle 4,98 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yassı mamul ithalatının değeri, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 3,74 milyar € seviyesine kıyasla %8,1 azalarak 3,44 milyar € seviyesine indi. Yassı mamul ithalatının metrik ton başına ortalama değeri de 2025 yılının ilk yedi ayında kaydedilen yaklaşık 707€/mt seviyesine kıyasla %2,4 düşüşle 690€/mt seviyesine indi.

Bu yılın ilk yedi ayında İtalya'nın uzun mamul ithalatı, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde kaydedilen 979.345 mt seviyesine kıyasla %18,7 düşüşle 795.747 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 772,8 milyon € seviyesine kıyasla %15,4 düşüşle 653,6 milyon € seviyesine geriledi. Öte yandan uzun mamul ithalatının metrik ton başına ortalama değeri, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 789€/mt seviyesine kıyasla %4,1 artışla yaklaşık 821€/mt'a çıktı.

İtalya'nın bu yılın Ocak-Temmuz dönemindeki en büyük beş yassı mamul tedarikçisi şu şekilde:

Ülke Ocak-Temmuz 2025 (mt) Ocak-Temmuz 2026 (mt) Yıllık değişim
Almanya 556.872 673.989 +%21
Türkiye 631.682 565.255 -%10,5
Fransa 393.463 421.828 +%7,2
Güney Kore 599.056 414.799 -%30,8
Hindistan 231.764 367.487 +%58,6

İtalya'nın bu yılın Ocak-Temmuz dönemindeki en büyük beş uzun mamul tedarikçisi şu şekilde:

Ülke Ocak-Temmuz 2025 (mt) Ocak-Temmuz 2026 (mt) Yıllık değişim
İspanya 208.454 167.405 -%19,7
Almanya 160.111 132.277 -%17,4
Çin 93.563 74.480 -%20,4
Çek Cumhuriyeti 77.188 70.997 -%8
Fransa 56.870 57.264 +%0,7

SteelOrbis'in İtalya'nın ithalatına ilişkin Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat'ın verilerini baz alan analizi, yassı mamuller için HS 7208-7212 ve uzun mamuller için HS 7213-7217 kodlarını kapsıyor.

Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
AuroraMagnani
Aurora Magnani
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Küresel çelik sektörüne yönelik teknik yerelleştirme ve piyasa analizi alanındaki uzmanlığımla, SteelOrbis bünyesinde sektörel rapor, haber ve fiyat analizleri yazıyorum. İngilizce ve İspanyolca dillerinde uzmanlaşmış profesyonel bir çevirmenim. Yüksek lisans eğitimimi tıp, fen bilimleri, hukuk, teknoloji ve finans alanlarında profesyonel çeviri üzerine tamamladım.

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