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İtalyan EuroGroup Meksika’daki 55 milyon $’lık otomobil parçası tesisinin açılışını yaptı

Cuma, 12 Ocak 2024 09:57:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

İtalya merkezli EuroGroup, Meksika’nın Querétaro eyaletindeki üçüncü otomobil parçası tesisinin ilk fazının açılışını gerçekleştirdi. 50 milyon €’luk yatırım yapılan tesis 500 kişiyi istihdam edecek.

Querétaro yerel yönetiminin yaptığı açıklamaya göre 9.000 metrekarelik bir alanı kapsayan tesis yıllık 250.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak. 

Bununla birlikte açıklamada, eyaletin 2023 yılında toplamda yaklaşık 2 milyar $ değerinde 52 yatırım projesi aldığı ve bu projelerle 15.300 yeni iş imkanının yaratıldığı belirtildi. Bu yatırımların dörtte birinden fazlası otomotiv sektörüne yönelik oldu. 

Canacero’nun verilerine göre Meksika geçtiğimiz yılın ilk on bir ayında İtalya’dan yıllık %51,9 artışla 154.000 mt nihai mamul ithal etti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Yatırım 

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