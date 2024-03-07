İtalyan Duferco Sicilya’da yeşil hidrojen üretmek için 10 milyon € yatırım yapıyor

Perşembe, 07 Mart 2024 11:25:27 (GMT+3) | Brescia

Lüksemburg merkezli Duferco Group Sicilya’da bulunan Giammoro tesisinde yeşil hidrojen üretimine yönelik bir merkez inşa edeceklerini açıkladı. İtalya’nın Ulusal Kalkınma ve Dayanıklılık Planı’nın 7,5 milyar € yatırım yapacağı toplam 10 milyon €’luk proje Sicilya’nın yenilenebilir kaynakları kullanarak enerji bağımsızlığına ulaşmasına yardımcı olacak.

İtalyan nakliye şirketi Caronte ve Nippon Gases Italia ile iş birliği içinde gerçekleştirilen projede 4 MW’lık fotovoltaik tesis ve 1 MW’lık elektrolizör kullanarak yılda 100 ton yeşil hidrojen üretilmesi hedefleniyor. Elde edilen enerji sadece Duferco’nun çelik tesisini değil aynı zamanda bölgedeki diğer sektörleri de destekleyecek.

Duferco’nun Başkanı Antonio Gozzi, “Bu Hidrojen Vadisi ekolojik geçiş kapsamında Avrupa’nın başlıca hedeflerinden birinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak,” dedi.