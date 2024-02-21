İtalyan Cogne Acciai Speciali ABD merkezli Mannesmann Stainless Tubes’u satın alacak

Çarşamba, 21 Şubat 2024 14:16:48 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticisi Cogne Acciai Speciali, Alman Salzgitter Ag’nin bir parçası olan ABD merkezli boru üreticisi Mannesmann Stainless Tubes’u satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Cogne Acciai Speciali CEO’su Massimiliano Burelli, “Bu anlaşma, stratejimizi gerçeğe dönüştürmek adına attığımız ilk adım. Çelik sektörüne yıllarını vermiş uzmanların yanında çalışacağımız için mutluyuz. Mannesmann Stainless Tubes ile birleşmemiz, küresel çapta önemli bir oyuncu olabilmemizi sağlayacak,” ifadelerini kullandı.

Anlaşma, ilgili yetkililerin onayının ardından birkaç ay içinde tamamlanacak.