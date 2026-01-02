Flacks Group Ilva tesislerini satın almak için görüşmelere başladı

ABD merkezli yatırım fonu Flacks Group, Taranto’daki eski Ilva çelik tesislerinin satın alınmasına yönelik olarak görüşmelerin başlatıldığını duyurdu.

Flacks Group’un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Flacks tarafından önerilen çerçeveye göre İtalyan hükümeti şirkette %40 oranında payını koruyacak, kalan pay ise Flacks Group tarafından devralınacak. Teklif ayrıca, Flacks Group’a ilerleyen dönemde hükümetin elindeki %40’lık hisseyi satın alma opsiyonu da tanıyor.

Flacks’a göre grup Taranto tesisindeki operasyonları modernize etmek amacıyla 5 milyar €’a kadar yatırım yapmaya hazır. Planlanan yatırımlar arasında verimliliği artırmayı, karbonsuzlaşmayı desteklemeyi ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi hedefleyen elektrifikasyon projeleri yer alıyor. Yatırımcı ayrıca söz konusu işlemin tesisin uzun vadeli geleceğini güvence altına almayı, 8.500 kişilik istihdamı korumayı ve otomotiv, inşaat ve altyapı sektörlerine hizmet eden Avrupa tedarik zincirlerini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Anlaşmanın öncelikle nihai hale getirilmesi ve ardından İtalyan hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor. Hükümet sürecin 2026’nın başında tamamlanmasını hedefliyor.