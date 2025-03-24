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Acciaierie d’Italia Azerbaycanlı konsorsiyumla eski Ilva'nın satışı için müzakerelere başlayacak

Pazartesi, 24 Mart 2025 14:23:06 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya merkezli çelik üreticisi Acciaierie d’Italia ve Ilva’ya atanan yönetim kurulunun üyeleri, Baku Steel Company CJSC ve Azerbaijan Investment Company OJSC’den oluşan bir konsorsiyumla eski Ilva tesislerinin satışına ilişkin müzakerelere başlamak için İtalya Ticaret Bakanlığından yetki talep etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere eski Ilva tesislerinin satışı için 10 Ocak tarihi itibarıyla sona eren teklif sürecinde 10 adet teklif alınmıştı.

Söz konusu müzakere kararı, alınan tüm tekliflerin “mali istikrarı, tekliflerin endüstriyel sürdürülebilirliği, istihdam ve yerel topluluklar açısından faydaları” gibi kriterlere göre dikkatlice incelenmesinin ardından verildi.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Devralım & Birleşme 

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