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İtalyan AFV Beltrame Group Sanac’ı satın almak için teklif yaptı

Perşembe, 25 Ocak 2024 13:39:23 (GMT+3)   |   Brescia
       

Başlıca İtalyan çelik üreticilerinden biri olan AFV Beltrame Group, 24 Ocak tarihinde uzun yıllardır dışarıdan yönetilen Sanac’ı satın almak için bağlayıcı olmayan bir teklif yaptı. Refraktör sektöründe İtalya’nın lideri olan Sanac, şu anda Acciaierie d’Italia olarak bilinen eski Ilva tarafından kontrol ediliyordu.

Sanac’ın satışı için açılıp başarılı olmayan birkaç ihalenin ardından AFV Beltrame uygun bulunan bir teklif verdi. Bu teklife göre şirket, Sanac’ın İtalya’da bulunan dört tesisinin hepsini (Massa, Gattinara, Grogatsu ve Vado Ligure) devralacak.

Şirket teklifinin kabul edilmesi için İtalyan hükümetinin onayını bekliyor.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Devralım 

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