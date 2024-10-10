İsveçli Lindab, Tata Steel Nederland’dan yeşil çelik temin edecek

İnşaat sektörüne havalandırma çözümleri sunan İsveç merkezli Lindab, üretimine yönelik yeşil çelik temin etmek üzere Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland ile anlaşma imzaladığını duyurdu.
Anlaşma kapsamında, Tata Steel Nederland’ın IJmuiden tesisi hidrojen bazlı çelik üretimine geçiş yapar yapmaz Lindab’a Zeremis® markası altındaki yeşil çeliğinden tedarik edeceği ifade edildi. Lindab, çeliğin toplam karbon salımının yaklaşık %50’sini oluşturduğunu ve Tata Steel Nederland’dan yeşil çelik satın alarak sürdürülebilir geçişin parçası olacağını dile getirdi.