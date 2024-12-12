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LKAB, Statkraft’ın rüzgâr projesinden temiz enerji temin edecek

Perşembe, 12 Aralık 2024 14:10:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, Norveç’te devlete bağlı enerji şirketi Statkraft’ın İsveç’te hayata geçirmeyi planladığı Hästliden rüzgâr enerjisi projesinden gelecekte temiz enerji temin etmek üzere anlaşma imzaladığını duyurdu.

İsveç hükümetinin onayına tabi olan proje kapsamında Hästliden rüzgâr parkında yüksekliği 300 metreye varan 85 adet rüzgar türbini inşa edilmesinin planlandığı ifade edildi. Bununla birlikte projenin üretim kapasitesinin yıllık 2,2 TWh seviyesinde yer almasının beklendiği ve bu miktarın birinci elektrik bölgesindeki tüketimin yaklaşık %20’sine denk geldiği aktarıldı. İsveç’te elektrik piyasası, fiyatları daha iyi düzenlemek amacıyla dört fiyat bölgesine ayrılıyor. Öte yandan rüzgâr türbinlerinin kullanım ömrünün 35 yıl olacağı ve hükümetten onay gelmesi halinde parkın 2029 yılına kadar faaliyete alınabileceği öğrenildi.

LKAB, kademeli dönüşüm programı için Statkraft gibi enerji şirketlerine bağımlı olduğunu ve bu nedenle fosil yakıt içermeyen enerjiye ihtiyaç duyduğunu paylaştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler İsveç Avrupa Birliği Madencilik Karbonsuzlaşma 

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