Grangex Sydvaranger projesini desteklemek üzere Anglo American ile yeni anlaşma yaptı

İsveç merkezli madenci Grangex, Sydvaranger maden projesinde planlanan faaliyetlerin yeniden başlatılmasını desteklemek amacıyla İngiltere merkezli madencilik devi Anglo American ile yeni bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Grangex Sydvaranger projesinde faaliyetleri yeniden başlatarak yıllık yaklaşık 3,5 milyon mt doğrudan indirgeme için uygun, ultra yüksek tenörlü manyetit demir cevheri konsantresi üretme amacını koruduğunu açıkladı. Madenci, çelik sektöründe yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla doğrudan indirgeme esaslı çelik üretimine yönelmesiyle birlikte Sydvaranger’ı Avrupa ve küresel çelik üreticileri için kilit bir tedarikçi konumuna taşımayı hedefliyor.

Madenci yeni açıklanan anlaşmanın Grangex ile Anglo American arasındaki stratejik ilişkiyi güçlendirdiğini ve şirketin finansman sürecini tamamlama çabalarını desteklediğini belirtti. Grangex ayrıca 2026’nın sonlarında üretime başlama yönündeki hedefinin değişmediğini vurguladı.

Grangex–Anglo American anlaşmasının temel şartları

Grangex’e göre şirket ile Anglo American arasında nihai yatırım kararı alınması ve proje finansmanının kapanışıyla birlikte yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki çerçeve üzerinde mutabakata varıldı:

Anglo American, mevcut 37 milyon $ tutarındaki telif hakkını tamamen sona erdirecek ve Grangex tarafından herhangi bir anapara geri ödemesi ya da gelecekte telif hakkı ödemesi söz konusu olmayacak.

Telif hakkının sona ermesinin ardından Anglo American, Sydvaranger maden projesinde üretilecek doğrudan indirgeme için uygun, ultra yüksek tenörlü manyetit demir cevheri konsantresinin üretim miktarının maden ömrü boyunca %100’ünü satın alacak.

Satış fiyatlandırması, Grangex ile Anglo American arasında mutabık kalınan piyasa fiyatına bağlı bir formül üzerinden belirlenecek.

Grangex, bu yapının projenin finansal uygulanabilirliğini desteklemek üzere tasarlandığını ve aynı zamanda Sydvaranger üretiminin düşük karbonlu çelik üretim modellerinin değişen hammadde gereksinimleriyle uyumlu hale getirilmesini amaçladığını ifade etti.