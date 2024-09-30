İsveçli Alleima buhar jeneratörü borusu kapasitesini genişletecek

İsveç merkezli vasıflı çelik üreticisi Alleima, küresel nükleer segmentinde artan talebi karşılamak için Sandviken’de bulunan buhar jeneratörü borusu tesislerini genişletmeye karar verdiğini açıkladı. Yaklaşık 330 milyon SEK (32,75 milyon $) tutarındaki toplam yatırım 2024-2026 yılları arasında yapılaca ve 2026 sonundan itibaren şirketin buhar jeneratörü borusu üretim kapasitesi yaklaşık %60 artacak.

Alleima’nın buhar jeneratörü borusu tesislerinden birinin yenilenmesini ve yeniden açılmasını içeren proje şirketin nükleer segmentindeki pozisyonunu da güçlendirecek. Yeniden açılacak olan tesis, 2012 yılında yeni bir tesis devreye girdiğinde askıya alınmıştı.