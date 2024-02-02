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İspanya merkezli Hydnum Steel Puertollano’daki yeşil çelik tesisi için hükümet desteği aldı

Cuma, 02 Şubat 2024 12:07:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre, İspanya’da bulunan Castilla-La Mancha eyaleti hükümeti Hydnum Steel’in Puertollano’da inşa etmeyi planladığı yeşil çelik tesisini destekleyecek. Bölgesel hükümetin projeyi öncelikli olarak kabul etmesi idari işlemleri ve projenin devreye alınmasını hızlandıracak.

Yıllık 1,5 milyon mt sıcak rulo sac üretim kapasitesine sahip olacak yeşil çelik tesisinde karbon emisyonunu azaltmak için yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen kullanılacak. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere tesiste kurulacak elektrik ark ocağı İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies tarafından tedarik edilecek. Tesisin üretim kapasitesinin 2030 yılından itibaren 2,6 milyon mt’a çıkması bekleniyor.

1.100’ün üzerinde istihdam yaratacak ve 1,65 milyar €’nun üzerinde yatırım yapılacak olan Puertollano tesisi 2026 yılında devreye alınacak.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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