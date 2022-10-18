İran’ın çelik üretimi İran yılının ilk altı ayında artış gösterdi

Salı, 18 Ekim 2022 15:58:45 (GMT+3) | İstanbul

İran Çelik Üreticileri Birliği ülkenin mevcut İran yılının ilk altı ayına (21 Mart 2022-22 Eylül 2022) ilişkin üretim verilerini açıkladı.

Söz konusu dönemde İranlı üreticiler 25,7 milyon mt yarı ve nihai mamul üretti. Bir önceki İran yılının aynı döneminde ülkenin yarı ve nihai mamul üretimi 22,2 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde İran’ın yarı mamul üretimi yıllık %18,5 artışla 15,39 milyon mt oldu. Aynı dönemde İran’ın kütük ve blum üretimi yıllık %21 artışla 9,36 milyon mt olurken, slab üretimi yıllık %14,7 artışla 6,03 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan mevcut İran yılının ilk altı ayında İran’ın nihai mamul üretimi yıllık %11,2 artışla 10,32 milyon mt olurken, uzun mamul üretimi 5,79 milyon mt seviyesinde yer aldı.