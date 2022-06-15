﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Interpipe’ın satış gelirleri 2021’de %30,9 arttı

Çarşamba, 15 Haziran 2022 10:58:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı 2020 yılında kaydedilen 195,11 milyon $’a kıyasla 91,31 milyon $ seviyesinde yer alırken, satış gelirleri yıllık %30,9 artışla 1,13 milyar $ oldu.

Interpipe’ın 2021 yılındaki kârı yıllık %31 düşüşle 146,67 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında şirketin toplam boru üretimi küresel talebin artmasıyla yıllık %33 artışla 615.000 mt’a yükseldi.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Mali Sonuçlar Üretim Interpipe 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları düştü

15 Haz | Boru

Tata Steel UK Hartlepool tesisinde yeni dilme hattı inşa edecek

15 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,1 arttı

15 Haz | Çelik Haberler

ABD’de yerel kutu profil fiyatları sabit kaldı

15 Haz | Boru

Borusan Mannesmann Romanya’daki boru yatırımı için teşvik aldı

14 Haz | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Haziran başında %1 arttı

14 Haz | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

13 Haz | Çelik Haberler

Hint Welspun ve Tata Steel hidrojen dağıtımına yönelik çelik boru üretmek için iş birliğine gitti

10 Haz | Çelik Haberler

TMK Sinar boru tesisinde yeni yüksek kaliteli ürünler üretecek

10 Haz | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 30 Mayıs-5 Haziran döneminde arttı

10 Haz | Çelik Haberler