Interpipe’ın satış gelirleri 2021’de %30,9 arttı

Çarşamba, 15 Haziran 2022 10:58:59 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı 2020 yılında kaydedilen 195,11 milyon $’a kıyasla 91,31 milyon $ seviyesinde yer alırken, satış gelirleri yıllık %30,9 artışla 1,13 milyar $ oldu.

Interpipe’ın 2021 yılındaki kârı yıllık %31 düşüşle 146,67 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında şirketin toplam boru üretimi küresel talebin artmasıyla yıllık %33 artışla 615.000 mt’a yükseldi.