Interpipe Yunanistan’a demir yolu tekerleği tedarik etti

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu ürünleri üreticisi Interpipe, demir yolu ürünleri bağlı kuruluşu KLW'nin uzun vadeli bir sözleşme kapsamında Yunanistan'daki bir demir yolu işletmecisine özel üretim demir yolu tekerlekleri tedarik ederek Avrupa demir yolu pazarındaki varlığını genişlettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre KLW, Nisan ayında kullanıcının teknik şartnamelerine uygun olarak 750 mm çapında 100 adet yolcu vagonu tekerleği ile 1.016 mm çapında 72 adet lokomotif tekerleği üretti.

Uzun vadeli sözleşme 10 farklı tekerlek tipini kapsıyor

KLW, uzun vadeli anlaşma kapsamında 10 farklı demir yolu tekerleği tipi tedarik edileceğini belirtti. Söz konusu ürünler, müşterinin yolcu vagonu, yük vagonu ve lokomotiflerden oluşan demir yolu filosunun bakım ve onarım çalışmalarında kullanılacak.

KLW'nin AB pazarı ve OEM müşterilerinden sorumlu Demir yolu Ürünleri Satış Müdürü Niclas Eriksson, siparişin şirketin Yunanistan merkezli demir yolu ürünleri distribütörü Artemi ile uzun yıllara dayanan iş birliği sayesinde alındığını söyledi. Eriksson’a göre bu ortaklık, KLW'nin Yunanistan demir yolu araçları pazarındaki konumunu güçlendirmesini sağladı.

Yunanistan demir yolu sektöründe talebin farklı tekerlek ve tekerlek takımı tasarımları arasında sık sık değiştiğini belirten Eriksson, bu durumun tedarikçilerin esnek üretim yapmasını zorunlu kıldığını ifade etti. Bu nedenle KLW'nin müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla küçük tonajlar halinde özel demir yolu tekerlekleri üretmeyi sürdürdüğünü kaydetti.