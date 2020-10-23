Insteel Industries dördüncü mali çeyrekte 7,4 milyon $ net kâr açkladı

Cuma, 23 Ekim 2020 11:31:35 (GMT+3) | San Diego

Insteel Industries, Inc., dördüncü çeyreğe ve 3 Ekim 2020’de sona eren mali yıla dair mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket, 2020 mali yılının dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,8 milyon $’a kıyasla 7,4 milyon $ net kâr açıkladı. Söz konusu mali yılda, şirketin net satışları bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 113,4 milyon $’a kıyasla %21,9 artışla 138,2 milyon $’a yükseldi. Bu artış, ortalama satış fiyatlarındaki %4,6 düşüşün sevkiyatlarda kaydedilen %27,7’lik artışla dengelenmesinin bir sonucu oldu. Sevkiyatlar söz konusu dönemde 2020 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %12 artış gösterirken, ortalama satış fiyatları %1,1 arttı.

Şirket düzenlediği basın toplantısında, 2020 mali yılının dördüncü çeyreğine dair mali sonuçlarında şirketin inşaat piyasalarından gördüğü iyi talebin ve satış fiyatları ile hammade maliyetleri arasındaki farkın geçen seneki seviyesine göre yükselmesinin etkili olduğunu belirtti. Söz konusu mali çeyrekte sevkiyatlar, şirketin bu zamana kadar çeyreklik bazda en yüksek seviyesini kaydetti.

2020 mali yılının tamamındaysa, net kâr, geçen yıl kaydedilen 5,6 milyon $’a göre 19 milyon $’a yükseldi. Net satışlar geçen yıl kaydedilen 455,7 milyon $’a kıyasla %3,7 artışla 472,6 milyon $ olurken, bu artış, ortalama satış fiyatlarındaki %11,5 düşüşün, sevkiyatlardaki %17,3 artışla dengelenmesinden kaynaklandı.

Görünüm içinse, Insteel Başkanı ve CEO’su H.O. Woltz III, “2021 mali yılına bakıldığında, mali sonuçlarımızın ABD ekonomisinin iyileşme gücüne ve yönüne bağlı olarak belirsiz piyasa koşullarına karşı savunmasız kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Konut dışı inşaata yönelik en son tahminler sektörün dibe vuracağını veya hafif iyileşme göstereceğini yansıtıyor, ancak bu trendlerin devamlılığı henüz belirsiz. Salgının başlarında kamu inşaatı için olumsuz öngörüde bulunulmamış olsa da, salgının etkileri eyalete göre oldukça değişiyor. Hükümetin yeni taşımacılık harcamalarına veya vaat edilen eyalet yardım yardım fonuna dair bir hamle yapması, ABD Kongresi tarafından uygulandığı takdirde olumlu bir değişken olma ihtimaline sahip,” şeklinde konuştu.