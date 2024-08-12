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İngiltere yerel arzdaki düşüş nedeniyle sıcak haddelenmiş yassı mamul ithalat kotasını artırabilir

Pazartesi, 12 Ağustos 2024 11:31:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu olan Tata Steel UK’in Port Talbot tesisindeki yüksek fırının kısa süre önce kapatılmasından dolayı yerel sıcak haddelenmiş yassı mamul üretimindeki düşüş nedeniyle alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak haddelenmiş yassı mamul (Kategori 1) ithalat kotasının toplam 2,9 milyon mt’a çıkarılmasını önerdi. Birim, Kategori 1’i Kategori 1A ve 1B şeklinde ayrılması, Kategori 1A kapsamındaki kotanın yıllık 1 milyon mt, Kategori 1B kapsamındaki kotanın ise yıllık yaklaşık 1,9 milyon mt olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Yerel üretimde kaydedilen düşüş, ithalatı artırarak sıcak haddelenmiş yassı mamul kotasının bir kısmının üst üste dört çeyrek boyunca tükenmesine neden oldu. Bu da söz konusu ürünlerin İngiltere pazarındaki maliyetini artırdı. TRA ayrıca, şirketlerin yerel işleme faaliyetleri için güvenilir tedarik zincirleri kurmalarına olanak sağlamak amacıyla Kategori 1B kotasının küresel bazda tahsis edilmesini ve hiçbir ülkenin ihracatının bu yeni kotayı domine etmemesi için %37-42 aralığında bir üst sınır getirilmesini önerdi.

Söz konusu ürünler 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, 72126000, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191 ve 72269199 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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