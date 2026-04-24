İngiltere Güney Kore çıkışlı sıcak haddelenmiş levhaya antidamping vergisi getirebilir

Cuma, 24 Nisan 2026 15:21:03 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), 1 Nisan 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan devam eden soruşturma kapsamında yayımladığı ara bulgular doğrultusunda Güney Kore çıkışlı sıcak haddelenmiş levha ithalatına antidamping önlemleri uygulanmasını önerdi.

Önerilen vergilerin, 600 mm üzeri ancak 2.500 mm’den dar ölçekteki levhalara uygulanması halinde %7,04 ile %22,27 arasında değişeceği belirtildi. Kurumun tercih ettiği seçenek bu olurken, soruşturma kapsamındaki tüm ürünlere (600 mm üzerindeki tüm levhalar) uygulanması durumunda vergi oranlarının %5,98-24,28 aralığında olacağı ifade edildi.

TRA’nın önlemlerin daha geniş ekonomik etkilerini değerlendirmek amacıyla yaptığı Ekonomik Çıkar Testi (EIT) kapsamında, tüm ürün grubuna yönelik verginin İngiltere’deki son kullanıcı sektörler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği sonucuna ulaşıldı. Yenilenebilir enerji, gemi inşası ve savunma gibi sektörlerin daha geniş ölçekteki levhalara ihtiyaç duyduğu, bu segmentte sürdürülebilir yerel üretim bulunmadığı belirtildi.

EIT sonucunda önlemlerin 600 mm ile 2.500 mm ölçekleri arasındaki daha dar levhalarla sınırlandırılmasının ekonomik açıdan daha uygun olduğu ve bu segmentte İngiltere’de üretimin sürdüğüne dair kanıt bulunduğu ifade edildi. Bu doğrultuda TRA’nın, önlemlerin yalnızca dar ölçekteki levhalara uygulanmasını tercih ettiği bildirildi.

Söz konusu ürünler 7208 5120, 7208 5191, 7208 5198, 7208 5210, 7208 5291, 7208 5299, 7208 9020, 7208 9080, 7210 9030, 7225 4040 ve 7225 4060 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


