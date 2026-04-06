 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İngiltere...

İngiltere yeni çelik ticaret önlemlerini açıkladı, iki ürün için yeni kota getirildi

Pazartesi, 06 Nisan 2026 15:28:43 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere hükümeti, yeni çelik ticaret önlemlerine ilişkin bir bilgilendirme notu yayımlayarak uygulama kapsamındaki ürünleri, vergisiz ithalat tonajlarını ve kota aşımı durumunda uygulanacak vergileri açıkladı. Açıklamada ürün kapsamına ilişkin önemli değişiklikler de yer aldı.

1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni sistem kapsamında vergisiz çelik ithalatı sınırlandırılacak. Mevcut koruma önlemlerine kıyasla toplam kota tonajları %60 oranında azaltılırken, bu seviyelerin üzerindeki ithalata %50 vergi uygulanacak. Yeni önlem yalnızca İngiltere’de üretilebilen çelik ürünlerini kapsayacak şekilde tasarlanırken, daha sonra işlenecek ürünler için sınırlı ithalata izin verilmeye devam edilecek.

Vergiye tabi kota sistemi 20 ürün grubunu kapsarken, paslanmaz çubuk ve hafif profiller ile alaşımsız ve diğer alaşımlı soğuk işlenmiş çubuklar için de kota getirildi.

Sıcak rulo sac kotasında keskin düşüş

Yeni düzenleme kapsamında sıcak rulo sac kotasının %90 düşüşle yaklaşık 1 milyon mt’dan 102.341 mt’a indirildiği bildirildi. Ayrıca bu kategoride ülkeye özgü kotalar da değiştirildi; Türkiye ve Tayvan’a yönelik kotalar kaldırılırken, Hindistan ve Güney Kore için ayrı kotalar tanımlandı.

Öte yandan galvanizli sac kotasının yalnızca %40 oranında azaltıldığı, Güney Kore ve Vietnam için ülkeye özgü kotalar tanımlandığı ve Tayvan menşeli galvanizli ürünlerin koruma önlemleri kapsamından çıkarıldığı belirtildi.

ABD’ye ise alaşımsız ve diğer alaşımlı quarto levhalar, paslanmaz çubuklar ve hafif profiller, köşebentler, büyük çaplı kaynaklı borular (25A), diğer kaynaklı borular ve alaşımsız filmaşin ürünleri için kotalar tahsis edildi.

Kullanılmayan kotaların bir sonraki çeyreğe devredileceği ancak bir sonraki kota yılına aktarılmayacağı ifade edildi.

İşleme amaçlı kullanım kapsamındaki ürünler için yeni mekanizma

Yeni sistemin önemli unsurlarından biri, işleme amaçlı kullanım kapsamındaki ürünler için getirilen kota oldu.

Bu mekanizma kapsamında:

  • ithalatın yetkili kullanım prosedürü altında beyan edilmesi,
  • ürünlerin yalnızca belirli nihai ürünlere dönüştürülmesi,
  • kotaya erişimin “ilk gelen alır” esasına göre sağlanması gerekiyor.

Söz konusu kota genel ithalatı kontrol altında tutarken, son kullanıcılar için tedarikin devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.

Bu sistem soğuk rulo sac, metalik kaplamalı saclar, organik kaplamalı saclar, teneke ürünler, gaz boruları, kutu profiller ile dikişsiz ve kaynaklı borular gibi birçok ürünü kapsıyor.

Bu mekanizma tek bir küresel kota olarak uygulanırken, ülke bazında üç aylık dönemde %40 oranında üst sınır getirildi. Küresel kota dolduğunda tüm ithalata %50 vergi uygulanacak. Aynı şekilde bir ülke kendi kotasını doldurduğunda küresel kota dolmamış olsa bile o ülke için %50 vergi devreye girecek.

 

Birinci çeyrek 

(1 Temmuz-30 Eylül)

(mt)

İkinci çeyrek

(1 Ekim-31 Aralık)

(mt)

Üçüncü çeyrek

(1 Ocak-31 Mart)

(mt)

Dördüncü çeyrek

(1 Nisan-30 Haziran)

(mt)

%40 üst sınır (Herhangi bir ülke veya bölgeden temin edilebilecek azami kota miktarı; bu seviyenin aşılması halinde vergi uygulanır)

 

 

238.380

 

 

238.380

 

 

233.197

 

 

235.787

Toplam

595.950

595.950

582.993

589.468

Buna ek olarak hükümet, 14 Mart 2026 tarihinden önce bağlantısı gerçekleştirilmiş ve 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ithal edilecek ürünler için yeni vergilerin uygulanmamasını öngören bir geçiş düzenlemesi değerlendiriliyor. Bu adımın, İngiltere’deki ithalatçıları beklenmedik maliyet artışlarından korumayı amaçladığı belirtiliyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis