 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İngiltere...

İngiltere yeni çelik sektörü stratejisi kapsamında vergileri %50’ye çıkarmayı planlıyor

Salı, 17 Mart 2026 14:25:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Politico’da çıkan bir habere göre İngiltere hükümeti, yerel çelik sektörünü desteklemeye yönelik geniş kapsamlı bir strateji çerçevesinde çelik ithalat vergilerini %50’ye yükseltmeyi planlıyor.

Planlanan önlemler kapsamında ithalat kotalarında daralmaya gidilmesi ve tonaj aşımında daha yüksek vergiler uygulanması öngörülüyor. Bu adımın, İngiltere’nin politikalarını AB ve ABD’de halihazırda uygulanan düzenlemelere daha fazla yaklaştırması bekleniyor.

Söz konusu vergi artışının, hükümetin yakında açıklaması beklenen çelik sektörü stratejisinin bir kısmını oluşturacağı düşünülüyor. Yetkililer, bu stratejiyle yerel çelik üretiminin uzun vadeli geleceğinin güvence altına alınmasına yönelik önlemlerin ortaya konacağını belirtiyor.

Bir hükümet yetkilisi, çelik üretimi ve istihdam için sürdürülebilir bir gelecek sağlama konusundaki kararlılıklarını vurgularken, detayların stratejiyle birlikte açıklanacağını ifade etti.

Sektör ithalat ve maliyet baskısı altında

İngiltere çelik sektörü, yüksek enerji maliyetleri, özellikle Çin’den gelen düşük fiyatlı ithalatla yoğun rekabet ve küresel arz fazlası gibi büyük zorluklarla karşı karşıya. Bu unsurlar sektörde finansal baskıların artmasına yol açarken, büyük ölçekli üreticiler de bu durumdan etkileniyor. Son gelişmeler sektördeki baskıyı ortaya koyuyor. Tata Steel, Port Talbot tesisindeki iki yüksek fırını kapatırken, İngiltere hükümeti daha önce British Steel’in Scunthorpe tesisinin kapanmasını önlemek amacıyla müdahalede bulunmuştu.


Benzer Haber ve Analizler

İngiltere, Çin’den ithal teneke levhaya antidamping vergisi getirdi

13 Mar | Çelik Haberler

İngiltere’nin birinci çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı ticari çubuk ve kutu profil kotaları tükendi

05 Mar | Çelik Haberler

İngiltere, Türkiye’den ithal metalik kaplamalı saca yönelik kota muafiyetini kaldırabilir

25 Şub | Çelik Haberler

İngiltere’de çelik fiyatları yüksek, koruma önlemleri ve SKDM görünümü etkiliyor

24 Şub | Çelik Haberler

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi vergiye tabi kotalardan altı ürün kodunun çıkarılmasını önerdi

17 Şub | Çelik Haberler

Tata Steel UK: Hükümet hemen harekete geçmezse İngiltere çelik sektörü iki ay içinde çökebilir

13 Şub | Çelik Haberler

İngiltere Çin ve Belarus’tan ithal kaynaklı boru için dönem sonu incelemesi başlattı

05 Şub | Çelik Haberler

Tata Steel UK: İthalat kotalarının azalması İngiliz çelik üreticilerine fayda sağlayabilir

30 Oca | Çelik Haberler

İngiltere Çin’den ithal filmaşin için dönem sonu incelemesi başlattı

29 Oca | Çelik Haberler

İngiltere metalik kaplamalı sac ve quarto levhaya yönelik koruma önlemlerini inceleyecek

28 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis