İngiltere yeni çelik sektörü stratejisi kapsamında vergileri %50’ye çıkarmayı planlıyor

Politico’da çıkan bir habere göre İngiltere hükümeti, yerel çelik sektörünü desteklemeye yönelik geniş kapsamlı bir strateji çerçevesinde çelik ithalat vergilerini %50’ye yükseltmeyi planlıyor.

Planlanan önlemler kapsamında ithalat kotalarında daralmaya gidilmesi ve tonaj aşımında daha yüksek vergiler uygulanması öngörülüyor. Bu adımın, İngiltere’nin politikalarını AB ve ABD’de halihazırda uygulanan düzenlemelere daha fazla yaklaştırması bekleniyor.

Söz konusu vergi artışının, hükümetin yakında açıklaması beklenen çelik sektörü stratejisinin bir kısmını oluşturacağı düşünülüyor. Yetkililer, bu stratejiyle yerel çelik üretiminin uzun vadeli geleceğinin güvence altına alınmasına yönelik önlemlerin ortaya konacağını belirtiyor.

Bir hükümet yetkilisi, çelik üretimi ve istihdam için sürdürülebilir bir gelecek sağlama konusundaki kararlılıklarını vurgularken, detayların stratejiyle birlikte açıklanacağını ifade etti.

Sektör ithalat ve maliyet baskısı altında

İngiltere çelik sektörü, yüksek enerji maliyetleri, özellikle Çin’den gelen düşük fiyatlı ithalatla yoğun rekabet ve küresel arz fazlası gibi büyük zorluklarla karşı karşıya. Bu unsurlar sektörde finansal baskıların artmasına yol açarken, büyük ölçekli üreticiler de bu durumdan etkileniyor. Son gelişmeler sektördeki baskıyı ortaya koyuyor. Tata Steel, Port Talbot tesisindeki iki yüksek fırını kapatırken, İngiltere hükümeti daha önce British Steel’in Scunthorpe tesisinin kapanmasını önlemek amacıyla müdahalede bulunmuştu.