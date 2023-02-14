İngiltere vergiye tabi kota incelemesinin kapsamını genişletti

Salı, 14 Şubat 2023 11:47:16 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA) 120’den fazla gelişmekte olan ülkeye uygulanan vergiye tabi kota için başlattığı incelemeyi tüm çelik kategorilerini içerecek şekilde genişlettiğini açıkladı.

1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan söz konusu incelemeyle gelişmekte olan ülkelere yönelik kota muafiyetinin son ithalat verilerine göre değiştirilmesi gerekip gerekmediği değerlendirilecek. Bunun yanı sıra TRA vergiye tabi kota tonajının yerel piyasa koşullarına uygun olup olmadığını da değerlendirebilir.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yıl Ocak ayında TRA gelişmekte olan ülkelerden ithal inşaat demirine uygulanan vergiye tabi kota için inceleme başlatmıştı.