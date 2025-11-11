İngiltere Vietnam’dan inşaat demiri ithalatını inceleyecek

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), sektördeki endişeler karşısında çelik koruma önlemleri kapsamında Vietnam’dan inşaat demiri (Kategori 13) ithalatına uygulanan vergiye tabi kotayı inceleyeceğini açıkladı. İncelemede değişen ithalat modelleri göz önünde bulundurulduğunda mevcut kota düzenlemelerinin yeterli ve uygun olup olmadığı değerlendirilecek.

Seven Steel UK’in Vietnam’dan inşaat demiri ithalatının, kota kuralları kapsamında gelişmekte olan ülkelere müsaade edilen %3 eşiğini aşabileceğini iddia ettiği başvuru üzerine başlatılan inceleme, 1 Ekim 2024 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.

İngiltere çelik sektörüne etkileri

Söz konusu inceleme, İngiltere çelik sektöründe özellikle inşaat demiri ithalat modellerinin önemli ölçüde değişmiş olabileceğine ve bu durumun koruma önleminin etkinliğine yönelik endişeleri vurguluyor. Vietnam gibi bir ülke muafiyet eşiğini aşmışsa TRA, ithalat kota tonajını daraltarak kısıtlamalara dahil edilmesini önerebilir.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde İngiltere Vietnam'dan 21.184 mt inşaat demiri ithal etti.