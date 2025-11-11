 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İngiltere...

İngiltere Vietnam’dan inşaat demiri ithalatını inceleyecek

Salı, 11 Kasım 2025 11:56:42 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), sektördeki endişeler karşısında çelik koruma önlemleri kapsamında Vietnam’dan inşaat demiri (Kategori 13) ithalatına uygulanan vergiye tabi kotayı inceleyeceğini açıkladı. İncelemede değişen ithalat modelleri göz önünde bulundurulduğunda mevcut kota düzenlemelerinin yeterli ve uygun olup olmadığı değerlendirilecek.

Seven Steel UK’in Vietnam’dan inşaat demiri ithalatının, kota kuralları kapsamında gelişmekte olan ülkelere müsaade edilen %3 eşiğini aşabileceğini iddia ettiği başvuru üzerine başlatılan inceleme, 1 Ekim 2024 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.

İngiltere çelik sektörüne etkileri

Söz konusu inceleme, İngiltere çelik sektöründe özellikle inşaat demiri ithalat modellerinin önemli ölçüde değişmiş olabileceğine ve bu durumun koruma önleminin etkinliğine yönelik endişeleri vurguluyor. Vietnam gibi bir ülke muafiyet eşiğini aşmışsa TRA, ithalat kota tonajını daraltarak kısıtlamalara dahil edilmesini önerebilir.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde İngiltere Vietnam'dan 21.184 mt inşaat demiri ithal etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 12 Kasım 2025

12 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları yatay, büyük alıcıların stok alımları tamamlamasıyla piyasa ivmesini ...

11 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Meksika’da inşaat demiri fiyatları sınırlı arz sebebiyle yükselirken, filmaşin fiyatları geriledi

11 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 11 Kasım 2025

11 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Shagang Group 2025 yılı Kasım ortası için yerel inşaat demiri fiyatını değiştirmedi

11 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları haftaya artışla başladı

10 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun bir aranın ardından resmi uzun mamul fiyatlarını yükseltti

10 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları talepten dolayı hafifçe düştü, arz daraldı

10 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 10 Kasım 2025

10 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları hafifçe geriledi, beklentiler daha olumlu

07 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 50 mm
ASTM, TS, DIN, ELOT, BS, STAS, SD, CAN/CSA, B
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
COLAKOGLU YAPI MALZ. TIC. VE SAN. A.S.
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis