İngiltere ticari profil ve hafif profilleri içeren kotayı bölecek

Cuma, 24 Aralık 2021 12:03:20 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA) alaşımsız ve diğer alaşımlı ticari profiller ile hafif profilleri içeren 12. Kategoriye yönelik koruma önlemlerini revize etti. Değişiklikler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

TRA, 12. Kategorinin alaşımlı ticari profiller ve hafif profilleri içermek üzere Kategori 12A ile alaşımsız ticari profiller ve hafif profiller içermek üzere Kategori 12B olarak bölüneceğini ve kota tonajlarının revize edileceğini belirtti.

Daha önce, Çin’den ticari profil ithalatı ülke bazlı kotaya tabi değildi, yeni kararla Kategori 12A için Çin’e ülke bazlı kota uygulanacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Eylül ayında, ticaret birliği UK Steel ve İngiliz Metal Şekillendirme Konfederasyonu (CBM), ithalattaki artışın önüne geçmeyi hedeflerken, ülkede arz sıkıntısı olan vasıflı çelik ürünlerde ticaret akışını ve yerleşik tedarik zincirini korumak amacıyla vasıflı çubuk ve ticari profili içeren 12. Kategorinin bölünmesini önermişti.