İngiltere beş ürün için koruma önlemlerini iki yıl daha uzatmayı teklif etti

Cuma, 24 Haziran 2022 12:12:24 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti, Ticaret Çözümleri Birimi’nin (TRA) bulguları ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı’nın vardığı sonuçları göz önüne alarak beş çelik ürün kategorisine yönelik koruma önlemlerini 1 Temmuz 2022 tarihinden 30 Haziran 2024 tarihine kadar iki yıl daha uzatmayı teklif etti.

Söz konusu ürünler teneke ürünleri, alaşımsız ve diğer alaşımlı quarto levha, ticari profiller, alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin, demir ve alaşımsız çelikten köşebent ve profiller kategorileri altında bulunuyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ticaret Çözümleri Birimi vergiye tabi kotalar da dahil olmak üzere koruma önlemlerinin kaldırılması durumunda tüm ürün gruplarının ithalatının önemli ölçüde artacağını tespit etti. Uluslararası Ticaret Bakanlığı da çelik koruma önleminin kaldırılmasının ithalatta bir artışa yol açarak İngiliz çelik üreticilerinin ciddi zarara uğrayabileceğine karar verdi.

Geçtiğimiz yıl İngiltere 10 çelik ürün kategorisine yönelik koruma önlemlerini üç yıl uzatmıştı, ancak söz konusu beş ürün kategorisine yönelik önlemler bir yıl uzatılmıştı.

Ticaret birliği UK Steel’in Genel Müdürü Gareth Stace, “Bu kararı vermenin kolay olmadığının farkındayız. 50 yıl sonra sıfırdan ticari önlemler için bir çerçeve oluşturmanın zor olacağını ve mutlaka itirazların geleceğini biliyorduk. Ancak bu, şu anda elimizde olan ticaret araçlarını kullanmaktan çekinmek için yeterli bir sebep değil. Hükümet İngiliz çelik üreticilerinin kapasite fazlası ve devlet eliyle oluşturulan aksaklıklarla karşı karşıya kalan küresel çelik piyasasının insafına bırakılmamasını sağlayarak doğru olanı yaptı,” şeklinde yorum yaptı.