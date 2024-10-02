İngiltere sıcak haddelenmiş yassı mamul ithalat kotasını artırdı

İngiltere hükümeti, İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi’nin (TRA) alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak haddelenmiş yassı mamul (Kategori 1) ithalat kotasının Kategori 1A ve 1B şeklinde ayrılması ve kotanın artırılmasına ilişkin önerisini kabul etti. Değişiklikler 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Açıklamaya göre Kategori 1A kotası yıllık 1 milyon mt olarak kalırken Kategori 1B kotası Kategori 1A’ya kıyasla %132 artışla yıllık yaklaşık 2,3 milyon mt seviyesine çıkarıldı. Bu değişiklikle Kategori 1 kotası yıllık 2,9 milyon mt’dan yaklaşık 3,3 milyon mt’a yükseldi.

Buna ek olarak Kategori 1B kotası şirketlerin yerel işleme faaliyetleri için güvenilir tedarik zincirleri kurmalarına olanak sağlamak amacıyla küresel bazda tahsis edilecek ve hiçbir ülkenin ihracatının bu yeni kotayı domine etmemesi için %40 seviyesinde bir üst sınır getirilecek.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, söz konusu karar karşısında TRA’dan askıya alma incelemesine ilişkin önerisini yeniden değerlendirmesini istedi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Şubat ayında TRA, sıcak haddelenmiş ürünler ve sıcak rulo saca yönelik koruma önleminin dokuz ay süreyle askıya alınmasını önermişti.

Söz konusu ürünler 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, 72126000, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191 ve 72269199 kodları altında kayıtlı bulunuyor.