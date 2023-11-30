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İngiltere mahkemesi Vale’nin Mariana davasına yönelik itirazını reddetti

Perşembe, 30 Kasım 2023 14:28:27 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

İngiltere Temyiz Mahkemesi, Brezilyalı demir cevheri madencisi Vale’nin, Mariana felaketi kapsamında Vale, Samarco ve BHP Billiton’a karşı açılan davaya dahil edilmesine yönelik itirazını reddetti.

Brezilyalı madenci, 46 milyar $’lık davanın dışında tutulması gerektiğini söyledi ancak bu yöndeki itirazı mahkeme tarafından reddedildi. Bu durum davacıların BHP Billiton’a karşı açtığı davada başarılı olması halinde, hükmedilen tazminatın en az %50’sinden Vale’nin de sorumlu tutulabileceği anlamına geliyor.

Minas Gerais eyaletine bağlı Mariana’da bulunan ve Vale ile BHP’nin ortak girişimi Samarco’ya ait Fundão atık barajı 2015 yılında çökerek civar köylerde hasara neden olmuş ve 19 kişinin ölümüne yol açmıştı.


Etiketler: Güney Amerika Madencilik BHP Vale 

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