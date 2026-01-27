İngiltere küresel arz fazlası nedeniyle vergisiz çelik ithalat kotalarını azaltmaya hazırlanıyor

The Guardian’da çıkan bir habere göre İngiltere hükümeti küresel çelik arz fazlası ve artan korumacılık baskıları karşısında yerel çelik sektörünü ithalat baskısından korumak amacıyla ülkeye vergisiz olarak giren çelik miktarını azaltmayı değerlendiriyor.

Mevcut koruma rejimi kapsamında belirli miktarlardaki yabancı menşeli çelik ürünleri İngiltere’ye vergisiz olarak ithal edilebiliyor; bu eşiğin aşılması halinde ise %25 gümrük vergisi uygulanıyor. Bakanların, bu kota sisteminde revizyona gitmeyi ve daha düşük vergisiz kota limitlerini değerlendirdiği, söz konusu değişikliklerin Nisan ayında açıklanarak 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girebileceği belirtiliyor.

Brexit sonrasında AB’den devralınarak uygulanan ve daha sonra uzatılan bu koruma çerçevesi, bu yıl Haziran ayında sona erecek. Dünya Ticaret Örgütü kuralları gereği söz konusu düzenlemenin yeniden uzatılması mümkün değil.

Küresel arz fazlasına yanıt

Önerilen değişiklikler, Çin’den gelen rekor ihracat tonajları ile Vietnam, Güney Kore ve Türkiye gibi ülkelerden artan sevkiyatların tetiklediği küresel çelik arz fazlası ortamında gündeme geldi.

İngiltere çelik sektörünün önde gelen temsilcileri ve büyük ölçekli üreticiler, hükümete yerel talep ile uyumlu daha sıkı ithalat sınırları getirilmesi çağrısında bulundu. Sektör yetkilileri, gerekli adımlar atılmazsa yerel üretimin ve bazı kritik tesislerin ciddi risk altında kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Hükümetin tutumu ve sonraki adımlar

Bir hükümet yetkilisi, olası kota değişikliklerine ilişkin haberleri karmaşık bir konuya dair spekülasyonlar olarak nitelendirerek henüz nihai bir karar alınmadığını söyledi. Ancak yetkililer, İngiliz sanayisini korumaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ve çelik sektörü için uzun vadeli bir stratejinin bu yıl içinde açıklanacağını ifade etti.