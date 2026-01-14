İngiltere G. Kore çıkışlı sıcak haddelenmiş levhaya yönelik antidamping soruşturmasının kapsamını daraltabilir

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Güney Kore’den yapılan sıcak haddelenmiş levha ithalatına yönelik devam eden antidamping soruşturmasının kapsamının daraltılabileceğini açıkladı.

İngiliz yetkililere göre 2.500 mm veya üzeri genişlikte ve 6 mm veya üzeri kalınlıkta ürünlerin soruşturmadan hariç tutulmasına yönelik bir teklif alındı.

TRA soruşturma kapsamında İngiltere’deki son kullanıcılara geniş sıcak haddelenmiş levha tedarik eden şirketlerin görüşlerini kabul etti ve bu görüşler çerçevesinde Samsung C&T gibi ihracatçı şirketler ile Duferco ve Stemco gibi İngiltere merkezli merkezli ithalatçılar İngiltere’de 2.100 mm’den geniş levha üretimi yapılmadığı, bu nedenle ithalat hacimleri artsa bile daha geniş levha ithalatının yerli üretime zarar vermeyeceği gerekçesiyle bahsi geçen ürün için antidamping vergilerinin uygulanmasına karşı çıktı.

TRA soruşturma kapsamında yapılacak bir revizyonun GTİP kodlarında herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını belirtti.

Antidamping soruşturması SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2025’in Haziran ayında başlatılmıştı.