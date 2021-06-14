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İngiltere koruma önlemlerinin kaldırılmasını önerdiği ürün listesini değiştirdi

Pazartesi, 14 Haziran 2021 11:48:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA) hükümete, ülkede üretimin yetersiz olduğu, ithalatta artış görülmediği veya sektörün ciddi zarar görmediği ve ekonomik çıkarları karşılamadığı gerekçesiyle bazı çelik ürünlerine yönelik koruma önlemlerini 31 Haziran’da kaldırması yönündeki nihai önerisini açıklarken, belirli çelik ürünlerine yönelik önlemlerin ise üç yıl uzatılmasını önerdi. Dış Ticaret Bakanı tavsiyenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. Mevcut çelik koruma önlemleri 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

TRA’nın önlemlerin kaldırılmasını önerdiği ürün kategorileri arasında metalik kaplama sac, teneke ürünleri, alaşımsız ticari profiller ve hafif profiller, paslanmaz çubuk ve hafif profiller, alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin, köşebent, ray, alaşımsız ve diğer soğuk çubuklar, alaşımsız ve diğer alaşımlı levhalar, alaşımsız tel ve paslanmaz filmaşin bulunuyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, İngiltere Ticaret Çözümleri Araştırma Müdürlüğü, büyük kaynaklı borulara yönelik önlemlerin kaldırılmasını önermişti. Ancak, TRA’nın nihai önerisine göre, büyük kaynaklı boruların yerini paslanmaz filmaşin aldı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, ticaret birliği UK Steel, İngiltere hükümetinin tüm çelik koruma önlemlerini üç yıl daha uzatma kararı vermesi gerektiğini, aksi takdirde İngiltere çelik sektörü zarar görebileceğini belirtmişti.


Etiketler: kota ve vergiler  İngiltere  Avrupa  |  benzer haberler »


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