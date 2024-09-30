İngiltere ikinci ücretsiz karbon tahsisatı dönemini SKDM ile uyumlu olması için 2027’ye erteledi

İngiltere hükümeti, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki ücretsiz karbon tahsisatına yönelik reformları ülkenin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) uyumlu hale getirmek üzere ikinci tahsisat dönemini 2026’dan 2027’ye erteledi. Böylece 2025 yılında sona erecek olan mevcut tahsisat süresi 2026 yılını kapsayacak şekilde uzatıldı.

Bu karardan memnun olan İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, ETS ve SKDM tarihleri uyumu hale getirilmeseydi İngiltere çelik sektörünün ücretsiz karbon tahsisatının azalarak daha yüksek karbon maliyetlerine yol açabileceğini ve ülkede ithal edilen çeliğe ilişkin karbon maliyetinin atlatılabileceğini belirtti. Birlik, AB’nin 2026 yılında yürürlüğe girecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın ticaretin yönünü değiştirerek yüksek emisyonlu çeliğin İngiltere pazarına yönelmesiyle sonuçlanmasından endişe duymaya devam ediyor. Ancak hükümetin bu kararıyla mevcut ücretsiz karbon tahsisatı hacmi 2026 yılında düşmeyeceğinden ticaretin İngiltere’ye yönelmesine ilişkin riskler azalacak.