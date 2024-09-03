UK Steel yeşile geçiş nedeniyle elektrik fiyatlarının düşürülmesini istiyor

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, endüstriyel elektrik fiyatlarına ilişkin bir rapor yayımladı ve İngiliz çelik üreticileri ile Avrupalı ​​rakiplerinin karşı karşıya olduğu fiyatlar arasında büyük bir fark olduğunu ortaya koydu.

İngiltere çelik sektörü tamamen elektrik ark ocaklarına geçmeyi hedeflediğinden elektrik fiyatları sektörün rekabet gücü, kârlılığı ve gelecekteki başarısı açısından önemli rol oynuyor. Elektrik ark ocaklarına geçişle birlikte İngiltere çelik sektörünün şu anda 800.000 eve eşdeğer olan elektrik tüketiminin yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor. Söz konusu geçişin İngiltere’nin toplam bölgesel sera gazı emisyonunu %2’den fazla azaltacağı öngörülüyor.

Rapora göre, İngiliz çelik üreticilerinin 2024-25 döneminde karşı karşıya olduğu ortalama elektrik fiyatı 66£/MWh olurken, fiyatlar Almanya’da 50£/MWh ve Fransa’da 43£/MWh seviyesinde yer alıyor. Bu da İngiltere’deki yüksek toptan elektrik maliyetleri ve ülkenin doğal gaz üretimine bağımlılığı nedeniyle kısmen daha yüksek olan şebeke ücretleri nedeniyle ülkelerle arasında sırasıyla 16 £/MWh ve 22 £/MWh'lik fiyat farkı olduğunu gösteriyor.

Raporda elektrik ark ocaklarına geçiş sürecinde başarılı olmak, İngiltere’deki çelik üretiminin kârlılığını ve sektörün rekabet gücünü artırmak için elektrik fiyatları konusunda düzenlemeler yapılması gerektiği ifade ediliyor. Söz konusu düzenlemeler için UK Steel, Fransa ve Almanya’da görülen hükümet desteklerine paralel olarak ağ ücretlerinin %90’ının karşılanmasını, toptan satış piyasasında reformlar yapılarak bölgesel fiyatlandırmalarda indirime gidilmesini ve ülkeler arasındaki endüstriyel enerji fiyat farklılıklarının takip edilmesini öneriyor.