İngiltere çelik sektörüne hükümetten 2,5 milyar £ yeşil geçiş desteği

İngiltere hükümeti, çelik sektörünün net sıfır emisyona geçişi ve yeşil çelik üretimi için “Çelik Planı” kapsamında 2,5 milyar £’a kadar finansman vereceğini belirtti. Söz konusu finansman, Tata Steel UK’in Port Talbot tesisinde bir elektrik ark ocağının inşasına yönelik 500 milyon £’luk yardıma ek olacak.

Hükümet, strateji geliştirirken İngiltere çelik sektörünün karşısına çıkabilecek fırsatları ve zorlukları değerlendiriyor. Yatırım fırsatlarına yönelik desteğin belirlenmesi, doğrudan indirgenmiş demir de dahil olmak üzere çelik üretimine yönelik teknolojilerin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, ülkenin hurda işleme kapasitesinin en iyi şekilde nasıl kullanılacağı ve geliştirilebileceği ve sektörün küresel pazardaki haksız ticaret uygulamaları ile aşırı kapasiteye karşı nasıl korunacağı üzerinde çalışılacak konular arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili yorum yapan sendika Unite’ın Genel Sekreteri Sharon Graham, “Bu strateji, İngiltere’de başarılı bir yeşil çelik sektörü oluşturmanın temeli. Hükümetin, İngiltere’de yerel çeliğin pahalı olmasına neden olan yüksek enerji maliyetleriyle de mücadele etmesi gerekiyor. Kamu sektörünün her zaman yerel çelik kullanmasını sağlamak için kalıcı kurallara ihtiyaç var,” dedi.