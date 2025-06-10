İngiltere Güney Kore’den ithal sıcak haddelenmiş levhaya antidamping soruşturması başlattı

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Güney Kore’den ithal sıcak haddelenmiş levhaya antidamping soruşturması başlattığını açıkladı. Soruşturma 1 Nisan 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.
Güney Kore’den ithal söz konusu ürünün dampingli fiyatlardan satıldığı ve yerel sektörde maddi zarara yol açtığı gerekçesiyle Spartan UK Ltd.’nin yaptığı başvuru üzerine soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
TRA’nın verilerine göre 2024 yılında Güney Kore’den sıcak haddelenmiş levha ithalatı 2021’de kaydedilen yaklaşık 14.000 mt’dan 40.000 mt’un üzerine çıktı.
Söz konusu ürünler 7208 5120, 7208 5191, 7208 5198, 7208 5210, 7208 5291, 7208 5299, 7208 9020, 7208 9080, 7210 9030, 7225 4040 ve 7225 4060 kodları altında kayıtlı bulunuyor.