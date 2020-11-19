GFG Alliance İngiltere hükümetinin yeşil sanayi devrimi planını destekliyor

Perşembe, 19 Kasım 2020 16:22:30 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli küresel endüstri lideri GFG Alliance, İngiltere hükümetinin temiz enerji, ulaşım, doğa ve yenilikçi teknolojileri kapsayan Yeşil Sanayi Devrimi planını desteklediğini belirtti. 12 milyar £’luk devlet yatırımı içeren plan, İngiltere’nin 2050 yılına kadar karbon salımını azaltmasına olanak tanıyacak, İngiltere’de 250.000 istihdam yaratacak ve destekleyecek.

Plan, istihdamı desteklemeyi ve karbon salımını azaltmayı amaçlayan deniz üstü rüzgar, hidrojen, nükleer ve karbon yakalama dahil olmak üzere 10 maddeye sahip. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, plan, Galler’de en son teknolojilerle geliştirilen İskoçya ve Kuzey Doğu rüzgar türbinleriyle desteklenecek.

GFG Alliance’ın İcra Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, “Hükümetin planını destekliyoruz. GFG Alliance çelik ve alüminyum gibi temel sektörleri dönüştürerek düşük karbon ekonomisi sağlamayı hedefliyor. İngiltere’nin iklim taahhütlerini yerine getirebilmesi için çelik sektörünü düşük karbonlu üretime geçirme şansını yakalaması gerekiyor. Hükümet, yeniliğe ve problem çözümüne teşvik etmeli ve karbonsuz çelik üretimine daha hızlı geçen üreticileri ödüllendirmeli,” dedi.