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İngiltere Çin’den ithal yüksek yorulma performansına sahip inşaat demirine yönelik antidamping vergisini uzatabilir

Pazartesi, 03 Ekim 2022 11:25:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi Çin’den ithal yüksek yorulma performansına sahip inşaat demirine yönelik antidamping önlemlerinin uzatılmasını önerdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ticaret Çözümleri Birimi’nin ilk bulgularına göre antidamping önlemlerinin devamı yüksek yorulma performansına sahip inşaat demirine yönelik arz sıkıntılarına yol açabileceğini gösterse de, birim şimdi ithalat verilerini ve ekonomik tahminleri göz önüne alarak önerisini değiştirdi.

İlk bulgulara göre Rusya ve Belarus’tan söz konusu ürünlerin ithalatı düşerek tedarik zincirinde büyük sorunlara neden olabilir ve İngiltere’nin inşaat sektörüne zarar verebilirdi. Ancak daha sonra Ticaret Çözümleri Birimi, Rusya ve Belarus’tan yapılan ithalattaki düşüşün diğer ülkelerden yapılan ithalatın artmasıyla telafi edildiğini tespit etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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