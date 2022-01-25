İngiltere Çin’den ithal kalın levhaya yönelik inceleme başlattı

Salı, 25 Ocak 2022 13:47:55 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA), Çin’den ithal alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten kalın levhaya uygulanan antidamping vergisine dair inceleme başlattığını açıkladı. İnceleme, antidamping vergilerinin gerekli veya yeterli olup olmadığına ve vergilerin uygulanmaması halinde ilgili ürünlerin ithalatının İngiltere sektörüne zarar verip vermeyeceğine karar vermek için başlatıldı.

İnceleme 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsarken, TRA sektörün uğradığı zararı değerlendirmek için 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemi de inceleyecek.

İncelemeye yönelik nihai önerinin 2023 yılının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.

Söz konusu ürünler 7208 5120 10, 7208 5191 10, 7208 5198 10, 7208 5291 10, 7208 9020 10, 7208 9080 20, 7225 4040 00, 7225 4060 10 ve 7225 9900 45 kodları altında kayıtlı bulunuyor.