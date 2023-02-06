İngiltere Çin’den ithal kalın levhaya yönelik antidamping vergisini uzatabilir

Pazartesi, 06 Şubat 2023 11:59:35 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Çin’den ithal alaşımsız kalın levha veya diğer belirli alaşımlı çelik ürünlerine yönelik antidamping vergisi için incelemesinin geçici sonuçlarını açıkladı.

TRA, Çin’den ithal kalın levhaya yönelik antidamping vergisi kaldırılırsa dampingin tekrarlanacağını ve İngiliz üreticilerin bundan zarar göreceğini, önlemlerin sürdürülmesinin ise üreticiler için faydalı olacağını tespit etti.

TRA %65,1 ila %73,7 oranındaki vergilerin 1 Mart 2027 tarihine kadar beş yıl boyunca uzatılmasını önerdi. Söz konusu ürünler 72 08 51 20 10, 72 08 51 91 10, 72 08 51 98 10, 72 08 52 91 10, 72 08 90 20 10, 72 08 90 80 20, 72 25 40 40 00, 72 25 40 60 10, and 72 25 99 00 45 kodları altında kayıtlı bulunuyor.