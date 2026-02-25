 |  Giriş 
Jingdong Steel’in Cezayir’deki 500 milyon $’lık projesi %60 tamamlandı

Çarşamba, 25 Şubat 2026 14:13:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Cezayir Yatırım Teşvik Ajansı (AAPI) tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre Çinli çelik üreticisi Jingdong Steel’in Cezayir’deki 500 milyon $’lık çelik tesisi projesi sekiz ay içinde %60 tamamlanma oranına ulaştı.

36 hektarlık bir alan üzerine inşa edilen yeni tesis yıllık 200.000 mt kapasiteli bir çelik levha üretim hattı ile yıllık 300.000 mt kapasiteli bir çelik boru üretim hattıyla birlikte toplam 500.000 mt kapasitede üretim yapacak. Proje bu üretim hatlarına paralel olarak iki aşamada hayata geçirilecek. Üretimin yaklaşık %50'sinin ihracat pazarlarına yönelik olması hedefleniyor. Projenin 2026 sonu ya da 2027 başına kadar devreye alınmasının beklendiği ifade edildi. 

Gara Djebilet projesi ile entegrasyon

Tesisin devreye alınması Tindouf'ta bulunan ve dünyanın en büyük demir cevheri yataklarından biri olan Gara Djebilet demir cevheri madeninde üretimin başlamasıyla eş zamanlı gerçekleşiyor. AAPI’ye göre yeni çelik tesisi Cezayir’in yerel maden kaynaklarının ülke içinde olarak işlenme oranını artırma politikasıyla uyumlu olarak hammaddesini Gara Djebilet’ten tedarik edecek.

Cezayir çelik sektörüne yatırımlar devam ediyor

AAPI, 500 milyon $’lık bu yatırımın Gara Djebilet’te demir cevheri üretiminin başlamasıyla desteklenen Cezayir çelik sektöründeki genel ivmenin bir parçası olduğunu belirtti. Yeni tesisin Cezayir’in çelik levha ve boru üretim kapasitesini güçlendirerek hem iç pazara hem de ihracatın geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.


Etiketler: Boru Levha Yassı Ürünler Borular Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

