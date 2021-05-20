İngiltere bazı çelik ürünlerine yönelik önlemleri üç yıl uzatmayı planlıyor

Perşembe, 20 Mayıs 2021 15:33:56 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Araştırma Müdürlüğü (TRID), İngiltere hükümetine, İngiltere’deki üretimin yetersiz olduğu gerekçesiyle bazı çelik ürünlerine yönelik koruma önlemlerini 31 Haziran’da kaldırmasını, sıcak sac, soğuk sac ve inşaat demiri dahil olmak üzere belirli çelik ürünlerine yönelik önlemlerin ise üç yıl uzatılmasını önerdi.

TRID’in İngiltere’deki üretimin yetersiz olmasına, ithalatta artış görülmemesine veya sektörün ciddi zarar görmemesine dayanarak önlemlerin kaldırılmasını önerdiği ürün kategorileri arasında metalik kaplama sac, teneke ürünleri, alaşımsız ticari profiller ve hafif profiller, paslanmaz çubuk ve hafif profiller, alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin, köşebent, ray, alaşımsız ve diğer soğuk çubuklar, alaşımsız ve diğer alaşımlı levhalar, büyük kaynaklı borular ve alaşımsız tel bulunuyor.

Ticaret Birliği UK Steel, öneriyle ilgili olarak, belirli ürünlere yönelik önlemlerin kaldırılması teklifinin “İngiltere çelik sektörüne darbe vurduğunu” ve acilen yeniden düşünülmesi gerektiğini belirtti. UK Steel, “İngiltere, büyük tonajlarda çelik ithalatı için bir mıknatıs haline gelecek, bunun İngiltere çelik sektörüne verebileceği zararı ve uzun vadede sürdürülebilirliğini düşünmek endişe verici. Önlemler, tek tek üretim hatlarının değil, tüm sektörün sürdürülebilirliğini korumak için tasarlandı. Önlemlerin yarısının kaldırılması, tüm operasyonu baltalayacak,” dedi. Birliğe göre, İngiltere hükümeti tüm çelik koruma önlemlerini üç yıl daha uzatma kararı vermeli, aksi takdirde İngiltere çelik sektörü büyük zarar görebilir.

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