Ind-Ra: Hint çelik üreticisi SAIL’in görünümü durağan

Perşembe, 08 Eylül 2022 10:26:42 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu India Ratings and Research (Ind-Ra), devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India’nın (SAIL) uzun vadeli kredi notunu ‘Ind-AA’ olarak belirlediğini ve görünümünün durağan olduğunu belirtti.

Ind-Ra raporunda SAIL beraberinde bağlı kuruluşları SAIL Refractory Company India Limited ile Chhattisgarh Meta Steel Limited’in konsolide görünümü ve Hindistan hükümetinden şirkete sağlanan destek de göz önünde bulunduruluyor.

Kuruluş tarafından yapılan açıklama SAIL’in güçlü bir performans sergilediğini, 2020-2021 ile 2021-2022 mali yıllarında düşük kaldıraçlama yapması sonucunda faaliyetlerinin devam olarak arttığını ve şirketin faiz, amortisman, vergi ve AVFÖK öncesi gelirlerinin önemli bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor.