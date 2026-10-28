 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > SAIL'in...

SAIL'in 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde net kârı %315 arttı

Çarşamba, 28 Ekim 2026 09:15:09 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) tarafından 28 Ekim Çarşamba günü yapılan resmi açıklamaya göre, şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %315 artışla 17,7 milyar INR (186,53 milyon$) seviyesinde yer aldı.

Şirketin söz konusu çeyrekteki faaliyet geliri ise yıllık bazda %20 artışla 319,9 milyar INR (3,37 milyar$) oldu.

2026-27 mali yılının ilk yarısında (Nisan-Eylül) SAIL'in net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %207 artışla 34,1 milyar INR (358 milyon$) seviyesinde kaydedildi.

SAIL'in 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğindeki çelik satışları yıllık bazda %5 artışla 5,16 milyon mt olurken, ham çelik üretimi ise önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 4,65 milyon mt'a kıyasla 4,85 milyon mt seviyesine yükseldi.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

SAIL'in ham çelik üretimi 2026-27 mali yılının ilk yarısında %1 arttı

06 Eki | Çelik Haberler

SAIL'in ham çelik üretimi Ağustos 2026'da %8 arttı

07 Eyl | Çelik Haberler

SAIL ve Krakatau Steel Endonezya'da 350 milyon $ yatırımla paslanmaz slab tesisi kurmayı planlıyor

29 Tem | Çelik Haberler

SAIL'in net kârı 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde iki katına çıktı

27 Tem | Çelik Haberler

SAIL ve Krakatau Steel Endonezya'da paslanmaz slab tesisi kurmak için ortak girişim olasılığını değerlendirecek

09 Tem | Çelik Haberler

SAIL Hindistan Donanması'nın üç gemisinin yapımı için çelik tedarik etti

25 Haz | Çelik Haberler

SAIL ve NMDC, Rusya'da koklaşabilir taş kömürü varlıklarının satın alınmasını değerlendiriyor

10 Haz | Çelik Haberler

SAIL Rourkela tesisinde kurulu levha üretim kapasitesini aştı

26 May | Çelik Haberler

SAIL’in net kârı 2025-26 mali yılının dördüncü çeyreğinde %43 arttı

18 May | Çelik Haberler

SMS Group, SAIL’in IISCO tesisine kuru söndürme sistemleri tedarik edecek

27 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis