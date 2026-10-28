SAIL'in 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde net kârı %315 arttı

Hindistan'ın devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) tarafından 28 Ekim Çarşamba günü yapılan resmi açıklamaya göre, şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %315 artışla 17,7 milyar INR (186,53 milyon$) seviyesinde yer aldı.
Şirketin söz konusu çeyrekteki faaliyet geliri ise yıllık bazda %20 artışla 319,9 milyar INR (3,37 milyar$) oldu.
2026-27 mali yılının ilk yarısında (Nisan-Eylül) SAIL'in net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %207 artışla 34,1 milyar INR (358 milyon$) seviyesinde kaydedildi.
SAIL'in 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğindeki çelik satışları yıllık bazda %5 artışla 5,16 milyon mt olurken, ham çelik üretimi ise önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 4,65 milyon mt'a kıyasla 4,85 milyon mt seviyesine yükseldi.