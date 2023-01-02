IMF: Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz

Pazartesi, 02 Ocak 2023 17:26:05 (GMT+3) | İstanbul

CBS News’a konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristallina Georgieva, 2023 yılı için küresel ekonomiye ilişkin tahminlerini paylaştı.

Başkan, “ABD, AB ve Çin gibi üç büyük ekonomide aynı anda kaydedilen yavaşlama nedeniyle 2023 yılı dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2022’ye kıyasla daha zorlu olacak. Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz,” dedi.

ABD’nin en dirençli ekonomi olduğunu ve resesyondan kaçınabileceğini ancak ABD Merkez Bankasının enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutması gerekebileceğini belirten Kristallina Georgieva, AB’nin ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan ciddi şekilde etkilendiğini ve 2023 yılında resesyona gireceğini bildirdi. Georgieva’ya göre Çin, kısıtlamaların hafifletilmesiyle artması muhtemel Corona virüsü vakaları nedeniyle bu yıl daha da yavaşlamaya devam edecek, bu da küresel trendlerin aşağı yönlü hareket etmesine neden olacak.

Gelişmekte olan ekonomilere bakıldığında ise, Georgieva, yüksek faiz oranları ve doların değer kazanması nedeniyle bu ekonomilerdeki tablonun daha vahim olduğunu ifade etti.