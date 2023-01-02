﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

IMF: Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz

Pazartesi, 02 Ocak 2023 17:26:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

CBS News’a konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristallina Georgieva, 2023 yılı için küresel ekonomiye ilişkin tahminlerini paylaştı.

Başkan, “ABD, AB ve Çin gibi üç büyük ekonomide aynı anda kaydedilen yavaşlama nedeniyle 2023 yılı dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2022’ye kıyasla daha zorlu olacak. Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz,” dedi.

ABD’nin en dirençli ekonomi olduğunu ve resesyondan kaçınabileceğini ancak ABD Merkez Bankasının enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutması gerekebileceğini belirten Kristallina Georgieva, AB’nin ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan ciddi şekilde etkilendiğini ve 2023 yılında resesyona gireceğini bildirdi. Georgieva’ya göre Çin, kısıtlamaların hafifletilmesiyle artması muhtemel Corona virüsü vakaları nedeniyle bu yıl daha da yavaşlamaya devam edecek, bu da küresel trendlerin aşağı yönlü hareket etmesine neden olacak.

Gelişmekte olan ekonomilere bakıldığında ise, Georgieva, yüksek faiz oranları ve doların değer kazanması nedeniyle bu ekonomilerdeki tablonun daha vahim olduğunu ifade etti.


Etiketler: Avrupa Ekonomi Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

Uğur Dalbeler: Türkiye çelik sektörünün rekabet gücü tehlikede

01 Kas | Çelik Haberler

CELSA: Düşük talep ve artan maliyetler fiyatlarda büyük dalgalanmalara neden oluyor

10 Eki | Çelik Haberler

EBRD Türkiye’nin GSYİH büyüme tahminini yükseltti, ancak riskler devam ediyor

30 Eyl | Çelik Haberler

Moody’s küresel madencilik sektörünün görünümünü negatife çevirdi

26 Eyl | Çelik Haberler

Uğur Dalbeler: Türkiye’nin çelik ihracatında büyüme kaydetmesi için finansmana erişim önem taşıyor

23 Ağu | Çelik Haberler

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü, ülkenin cari açığı beklentileri aşacak

15 Ağu | Çelik Haberler

Fitch: Türkiye pandeminin ardından büyümeye devam edecek

06 Nis | Çelik Haberler

JCR Eurasia Rating Kardemir’in kredi notunu yükseltti

26 Tem | Çelik Haberler

Moody’s ve OECD Türkiye’nin GSYİH büyüme tahminini düşürdü

30 May | Çelik Haberler

Marek Rozkrut: Dünya ekonomisinin 2018-19 döneminde %3,9 büyümesi bekleniyor

07 May | Çelik Haberler